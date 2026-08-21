Fenerbahçe'den transferde 3'lü atak! İşte hedefteki isimler

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Romelu Lukaku transferini tamamlayan sarı-lacivertliler, kadro planlamasında yabancı kontenjanına da çözüm arıyor.

Bu doğrultuda Nelson Semedo'nun gönderilmesi ve Portekizli oyuncunun yerine 23 yaş altı yabancı bir sağ bek transfer edilmesi planlanıyor.