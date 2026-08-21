Fenerbahçe'den transferde 3'lü atak! İşte hedefteki isimler
Kadrosuna Romelu Lukaku'yu katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, sağ bek takviyesi için 23 yaş altındaki üç yabancı oyuncuyu gündemine aldı. Kanarya Acheampong, Hector Fort ve Kumbedi için temasta.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Romelu Lukaku transferini tamamlayan sarı-lacivertliler, kadro planlamasında yabancı kontenjanına da çözüm arıyor.
Bu doğrultuda Nelson Semedo'nun gönderilmesi ve Portekizli oyuncunun yerine 23 yaş altı yabancı bir sağ bek transfer edilmesi planlanıyor.
İLK HEDEF CHELSEA'DEN ACHEAMPONG
Fenerbahçe'nin sağ bek için belirlediği adaylar arasında ilk sırada Chelsea'nin genç oyuncusu Josh Acheampong bulunuyor.
İngiliz ekibi, altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istemiyor. Ancak Chelsea'nin 40 kişilik oyuncu sayısını azaltması gerektiği için genç oyuncunun kiralanmasına sıcak bakılıyor.
Sağ bekte görev yapan Acheampong, ihtiyaç halinde stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.
Çok yönlülüğü nedeniyle Fenerbahçe'nin kadro yapısına uygun isimlerden biri olarak değerlendirilen genç futbolcu için sarı-lacivertlilerin temas kurması gündemde.
HECTOR FORT DA LİSTEDE
Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer isim ise Barcelona'nın genç savunmacısı Hector Fort.
Barcelona altyapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, A takımda kalıcı bir rol elde edemedi. Fort, geçtiğimiz sezonu Elche'de kiralık olarak geçirdi.
İspanyol sağ bek, sezon boyunca ligde 38 karşılaşmada görev yaparak 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle özellikle savunmanın sağından hücum başlangıcı yapma konusunda öne çıkan Fort'u Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de takip ettiği belirtiliyor.
C PLANI SAEL KUMBEDİ
Sarı-lacivertlilerin sağ bek için belirlediği üçüncü aday ise Sael Kumbedi.
Wolfsburg'un geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan düşmesinin ardından kadroda önemli bir değişim yaşanırken, Fransız oyuncunun da takımdan ayrılması gündeme geldi.
Wolfsburg'un Kumbedi'yi bonservisiyle kaybetmek istemediği ve oyuncunun kiralanmasına sıcak baktığı ifade ediliyor.
21 yaşındaki futbolcuyla Marsilya'nın da ilgilendiği belirtilirken, Kumbedi için gelen teklifler değerlendiriliyor.