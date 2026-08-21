Türkiye'deki ve bölgedeki gelişmeleri İsrail'in politikalarıyla ilişkilendiren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin millî güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir."

Bahçeli, İsrail'in izlediği siyasetin bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüştüğünü ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Bahçeli şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur."

"BÜTÜN BÖLGENİN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

MHP lideri Bahçeli, İsrail yönetiminin izlediği politikaların bölgesel güvenliğe yönelik tehdit oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.



İsrail, mevcut yönetim eliyle yalnızca bölge için değil, bütün insanlık için bir tehdit kaynağı hâline gelmiştir.