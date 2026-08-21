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Devlet Bahçeli'den İsrail'e sert uyarı: "Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'nü hedef alan İsrail'in saldırılarına sert tepki gösterdi. İsrail'e "Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir" mesajını veren Bahçeli, saldırgan ve yayılmacı siyasetin bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüştüğünü söyledi.

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Devlet Bahçeli'den İsrail'e sert uyarı: "Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'nü hedef alan İsrail'in saldırılarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye'nin sabrının sınanmaması ve ülkenin millî güvenlik alanlarına müdahale anlamına gelebilecek girişimlerden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, İsrail'in izlediği siyasetin bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüştüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN SABRINI SINAMAKTAN VAZGEÇİLMELİDİR"

Bahçeli, İsrail'e yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin millî güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir."

"İSRAİL'İN DENGELERİNİ SARSMIŞ, OYUNLARINI BOZMUŞTUR"

Türkiye'deki ve bölgedeki gelişmeleri İsrail'in politikalarıyla ilişkilendiren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Bahçeli şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur."

"BÜTÜN BÖLGENİN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

MHP lideri Bahçeli, İsrail yönetiminin izlediği politikaların bölgesel güvenliğe yönelik tehdit oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.

İsrail, mevcut yönetim eliyle yalnızca bölge için değil, bütün insanlık için bir tehdit kaynağı hâline gelmiştir.

Devlet Bahçeli'den İsrail'e sert tepki Devlet Bahçeli'den İsrail'e sert tepki

Dünya Barış Konseyinden mülhem geçici bir ABD, Rusya, Çin ve AB'den oluşan Ortadoğu Barış Koalisyonu/Konseyi oluşturulmalı, süratle bölgede istikrar sağlanması hedeflenmelidir.

Türkiye tarafından bölgesel güvenlik anlayışına yön veren ilkeleri ortaya koyan, barış ve huzur iklimini merkeze alan "Ankara Deklarasyonu" ilan edilmelidir."

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