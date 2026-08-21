Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Alparslan Kuytul Suç Örgütü” soruşturmasının ilk günündeki aramalarda dikkat çeken bir tespitte bulunuldu. Bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin arama yapılan adreslerden kaçırıldığı belirlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı incelemelerde, bilgisayar kasalarının içlerinin boşaltıldığı görüldü.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Kuytul operasyonundan yeni görüntüler
İLK GÜN ARAMALARINDA TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Söz konusu tespitin soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk gün aramaları sırasında yapıldığı belirtildi.
EKRANLAR YERİNDE KASALAR YOK
Ekiplerin adreslerde yaptığı incelemelerde, bilgisayar kasalarının içlerinin boşaltıldığı görüldü. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi.
BİLGİSAYAR PARÇALARININ SÖKÜLDÜĞÜ GÖRÜLDÜ
İncelemelerde bazı bilgisayar kasalarının açılarak içerisindeki parçaların söküldüğü de belirlendi. Görüntülere yansıyan aramalarda, sökülen bilgisayar parçaları ve dijital materyaller dikkat çekti.
ŞİFRELİ KAPI SİSTEMİ
Operasyon düzenlenen adreslerde ayrıca güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Bazı noktalarda şifreli kapı sistemi kullanıldığı tespit edildi.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında ekipler, boşaltılan bilgisayar kasaları, sökülen parçalar ve adreslerdeki dijital materyaller üzerinde incelemelerini sürdürüyor.