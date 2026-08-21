İLK GÜN ARAMALARINDA TESPİT EDİLDİ Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Söz konusu tespitin soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk gün aramaları sırasında yapıldığı belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Alparslan Kuytul soruşturmasında hard diskler kaçırıldı. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)



EKRANLAR YERİNDE KASALAR YOK



Ekiplerin adreslerde yaptığı incelemelerde, bilgisayar kasalarının içlerinin boşaltıldığı görüldü. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi.