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Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Alparslan Kuytul Suç Örgütü” soruşturmasının ilk günündeki aramalarda dikkat çeken bir tespitte bulunuldu. Bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin arama yapılan adreslerden kaçırıldığı belirlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı incelemelerde, bilgisayar kasalarının içlerinin boşaltıldığı görüldü.

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Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

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İLK GÜN ARAMALARINDA TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Söz konusu tespitin soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk gün aramaları sırasında yapıldığı belirtildi.

Alparslan Kuytul soruşturmasında hard diskler kaçırıldı. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Alparslan Kuytul soruşturmasında hard diskler kaçırıldı. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)


EKRANLAR YERİNDE KASALAR YOK

Ekiplerin adreslerde yaptığı incelemelerde, bilgisayar kasalarının içlerinin boşaltıldığı görüldü. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi.

Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi-3

BİLGİSAYAR PARÇALARININ SÖKÜLDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

İncelemelerde bazı bilgisayar kasalarının açılarak içerisindeki parçaların söküldüğü de belirlendi. Görüntülere yansıyan aramalarda, sökülen bilgisayar parçaları ve dijital materyaller dikkat çekti.

Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi-4

ŞİFRELİ KAPI SİSTEMİ

Operasyon düzenlenen adreslerde ayrıca güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Bazı noktalarda şifreli kapı sistemi kullanıldığı tespit edildi.

Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi-5

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında ekipler, boşaltılan bilgisayar kasaları, sökülen parçalar ve adreslerdeki dijital materyaller üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

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Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi-7 Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi-8 Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi-9

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Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi-11 Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi-12 Alparslan Kuytul soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi-13
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