Türkiye'nin Karadeniz'de 21 Ağustos 2020'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçti. Tuna-1 kuyusundaki tarihi keşfin ardından sürdürülen arama faaliyetleriyle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük üretimle 4 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğal gaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık. 6 yıl önce keşfettik, bugün üretiyoruz; yarın çok daha fazlasını milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak

Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 kuyusunda yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki çalışmaların tamamlanmasıyla kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

FİLONUN TEMELLERİ BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILDI Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olmuştu. Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye bu bağlamda ilk olarak enerji filosunu güçlendirdi. 2017 yılında Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılması, bu sürecin önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Devam eden süreçte filo daha da genişledi.

785 MİLYAR METREKÜP

Karadeniz'de sürdürülen arama faaliyetleri sonraki yıllarda da yeni keşiflerle devam etti. Tuna-1'in ardından Haziran 2021'de Amasra-1, Aralık 2022'de Çaycuma-1 ve Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyularında gerçekleştirilen keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı.

170 KİLOMETRELİK HAT

İlk keşfin ardından Sakarya Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Filyos'un yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde ve 2 bin 200 metre deniz derinliğinde kurulan Deniz Tabanı Üretim Tesisi ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi arasında 170 kilometrelik boru hattı inşa edildi.

2023'TE KARAYA ULAŞTI

Karadeniz gazı, 20 Nisan 2023'te Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırıldı. İşleme süreçlerinin ardından yerli doğal gaz, 30 Ağustos 2023'te BOTAŞ'ın ulusal doğal gaz iletim şebekesine aktarılarak kullanıma sunuldu.