Suriye saldırısından 4 gün önce Mossad'dan Şam'a telefon! İsrail basınında gündem Türkiye: Bir gecede konvoylarla gelirler
Tel Aviv'in Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne hava saldırısının ardından İsrail basınında tek gündem Türkiye. İsrail gazetesi Maariv, Türkiye'nin bölgedeki etkisinin Somali'den Gazze'ye, Katar'a kadar arttığına dikkat çekerken “Türkler aptal değil. Bir gece içinde yüzlerce traktör, vinç ve tanklar, zırhlı araçları Şam bölgesine getirebilir ve sıfırdan bir Türk askeri üssü inşa edebilirler. Peki o zaman İsrail ne yapacak?” dedi. Bir diğer İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise saldırıdan dört gün önce Mossad ile Şam arasındaki telefon görüşmesine dikkat çekti.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması, Ankara-Şam hattındaki yakın ilişkiler Tel Aviv'i adeta raydan çıkardı. İsrail Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenleyerek Türkiye ve Suriye'yi savaşa çekmek istediğini açıkça gösterdi.
TEL AVİV TÜRKİYE İLE SAVAŞA OYNUYOR
İsrail'in Suriye'deki üsse saldırısı açık bir mesaj. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki aşırı sağcı siyasetçiler her fırsatta Türkiye'yi hedef alıp savaş çanları çalmaya çalışırken Tel Aviv'den dahi sert eleştiriler alıyorlar.
SALDIRI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN TELEFON
İsrail basınında ise ana gündem Türkiye ve Suriye. İsrail gazeteleri bir yandan Türkiye'nin bölgesel etkisindeki artışa dikkat çekerken diğer yandan ise Suriye'ye yönelik saldırıdan önce Tel Aviv-Şam hattında yapılan bir telefon görüşmesini işaret ediyor.
İSRAİL BASININDA GÜNDEM TÜRKİYE ETKİSİ
İsrail gazetesi Maariv, "Türkiye etkisini Suriye'den Libya'ya ve Akdeniz'e kadar genişletiyor. Türkler sadece İsrail'e sırt çevirmekle kalmadı, aynı zamanda bölgesel ve hatta küresel bir imparatorluk olmaya karar verdiler Somali, Suriye, Lübnan, Irak, Katar, Libya, Gazze, Batı Şeria ve Kıbrıs'ta faaliyet gösteriyorlar. Gözlerini ise çoktan Mısır'a diktiler. İştahları doymak bilmiyor." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZAFERİ, TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ
Türkiye'nin modern havalimanları ve Türk Hava Yolları şirketiyle Asya, Afrika ve Hindistan'ı Batı'ya bağlayan aktör olmak istediğini yazan Maariv, otomativ, savunma sanayii ve turizm ile de ön plana geçtiğini ve özellikle savunma sanayiinde İsrail'in öncülüğünü çaldığını vurguladı.
Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimini nasıl püskürttüklerini de hatırlatırken ABD Başkanı Donald Trump ile de ilişkilerini geliştirdiğini vurguladı.
"TÜRKLER BİR GECE İÇİNDE ŞAM'A ÜS İNŞA EDEBİLİR! İSRAİL NE YAPACAK?"
İsrail'in ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile iş birliği içinde olduğunu belirten Maariv, "Türkler aptal değil. İsrail'in sahasında karşılık verebilirler. Bir gece içinde yüzlerce traktör, vinç ve tanklar, zırhlı araçlar ve mobil önleme sistemlerini içeren bir güvenlik gücünden oluşan bir konvoyu Şam bölgesine getirebilir ve sıfırdan bir Türk askeri üssü inşa edebilirler. Peki o zaman İsrail ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
MOSSAD'DAN ŞAM'A ANKARA TELEFONU
Bir diğer İsrail gazetesi The Jerusalem Post'ta yayımlanan başyazıda ise İsrail'in bu hafta Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı konu edildi. The Jerusalem Post, saldırıdan ziyade bir telefon görüşmesinin daha dikkat çekici olduğunu işaret etti.
Reuters'a göre Mossad Başkanı Roman Gofman, 14 Ağustos'ta Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile Türkiye'nin Suriye'de artan askeri rolü, olası asker konuşlandırmaları, silah satışları ve insansız hava araçları konuları hakkında görüştü.
The Jerusalem Post'a göre söz konusu görüşmeden dört gün sonra İsrail, Şam yönetiminin Türk güçlerinin oraya konuşlanmasına izin vererek İsrail'in üzerinde mutabakata varıldığını söylediği güvenlik statükosunu ihlal etmeye yaklaştığını iddia etti ve Ebu Zuhur'u vurdu.
"EBU ZUHUR SALDIRISI DİĞER SALDIRILARLA BİR DEĞİL"
Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırının Suriye'ye yönelik diğer saldırılarla bir olmadığını belirten The Jerusalem Post, "Bildirildiğine göre, İsrail dış istihbarat teşkilatının başkanı, Türkiye ile ilgili endişeler nedeniyle İsrail'in hala barış anlaşmasının olmadığı ve teknik olarak savaş halini sürdürdüğü bir ülkenin, yani Suriye'nin dışişleri bakanıyla doğrudan görüştü." dedi.
Türkiye'nin İsrail'in sıradan bir bölgesel muhalifi değil, Suriye'nin yeni hükümeti üzerinde artan bir nüfuza sahip bir NATO üyesi olduğuna dikkat çeken The Jerusalem Post, "Ankara ve Şam geçen yıl askeri eğitim ve danışmanlığın yanı sıra silah sistemleri, askeri teçhizat ve lojistiği kapsayan bir askeri iş birliği mutabakat zaptı imzaladılar. Türkiye Suriye personelini eğitti ve bu haftaki saldırıdan önce Türk subaylarının Ebu el-Zuhur'u ziyaret ettiği kabul edildi. Şam herhangi bir Türk üssünün veya kalıcı konuşlanmanın planlandığını reddederken Ankara İsrail'in Suriye'deki askeri duruşuna ilişkin iddialarını geri çevirdi." ifadelerini kullandı.