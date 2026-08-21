Maariv BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZAFERİ, TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ Türkiye'nin modern havalimanları ve Türk Hava Yolları şirketiyle Asya, Afrika ve Hindistan'ı Batı'ya bağlayan aktör olmak istediğini yazan Maariv, otomativ, savunma sanayii ve turizm ile de ön plana geçtiğini ve özellikle savunma sanayiinde İsrail'in öncülüğünü çaldığını vurguladı. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimini nasıl püskürttüklerini de hatırlatırken ABD Başkanı Donald Trump ile de ilişkilerini geliştirdiğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de Barış Pınarı bölgesinde (2022) "TÜRKLER BİR GECE İÇİNDE ŞAM'A ÜS İNŞA EDEBİLİR! İSRAİL NE YAPACAK?" İsrail'in ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile iş birliği içinde olduğunu belirten Maariv, "Türkler aptal değil. İsrail'in sahasında karşılık verebilirler. Bir gece içinde yüzlerce traktör, vinç ve tanklar, zırhlı araçlar ve mobil önleme sistemlerini içeren bir güvenlik gücünden oluşan bir konvoyu Şam bölgesine getirebilir ve sıfırdan bir Türk askeri üssü inşa edebilirler. Peki o zaman İsrail ne yapacak?" ifadelerini kullandı.