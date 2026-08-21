Gram altın 7 bin TL’yi aştı: Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte alış ve satış fiyatları

Küresel piyasalarda altına olan ilginin güçlenmesi, yurt içindeki fiyatlara da yansıdı. Gram altın ağustos ayında yüzde 13'ün üzerinde değer kazanırken, ons altın haftalık bazda yüzde 3,5 yükseldi. Ons altında teknik göstergelerin verdiği olumlu sinyaller de yükseliş hareketini destekledi.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ İVMESİ GÜÇLENDİ

Altının ons fiyatı, önceki işlem gününü 4.518 dolar seviyesinde tamamladıktan sonra yeni günde yukarı yönlü hareketini sürdürdü. 21 Ağustos 2026 sabahı saat 06.30 itibarıyla ons altın 4.530 dolardan işlem gördü.

Ons altının teknik açıdan yakından takip edilen 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ikinci günlük kapanışını gerçekleştirmesi, piyasalarda yükseliş eğiliminin güçlendiği şeklinde değerlendirildi. Altın ayrıca dört aylık aranın ardından üst üste üçüncü haftayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

Gram altın 4 ay sonra yeniden 7 bin TL seviyesini aştı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK GEÇİLDİ

Ons altındaki yükselişin yurt içi piyasalardaki karşılığı gram altında görüldü. Güne 7.000 TL civarında başlayan gram altın, işlemler sırasında 7.019 TL'ye kadar çıkarak dört ay sonra yeniden 7 bin liranın üzerine çıktı.

Gram altındaki hareket yalnızca günlük yükselişle sınırlı kalmadı. Ağustos ayı boyunca değer kazancını sürdüren değerli metal, ay başından bu yana yüzde 13'ün üzerinde yükselmiş oldu.

Altın Türü Alış — Satış Gram altın 7.018,12 TL — 7.720,86 TL Çeyrek altın 11.229,65 TL — 12.624,52 TL Yarım altın 22.389,11 TL — 25.249,05 TL Tam altın 44.900,00 TL — 50.086,30 TL Ons altın 4.542,14 dolar

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde hız kazandı.

ABD'DEN GELEN KARAR ALTINI DESTEKLEDİ

Altındaki yükselişte teknik göstergelerin yanı sıra ABD kaynaklı gelişmeler de etkili oldu. ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırma kararı, tahvil piyasasında önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Söz konusu adımın piyasalardaki güvenli liman talebini desteklemesiyle birlikte altına yönelik ilginin de arttığı görüldü. Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, ons altındaki yükselişin yanı sıra Türkiye'de gram altın fiyatlarının da yukarı taşınmasına katkı sağladı.