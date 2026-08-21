Gornik Zabrze ve Sturm Graz eşleşmelerinde forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, Gençlerbirliği ve Lyon karşılaşmalarında ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de savunma hattında önemli bir değişiklik için düğmeye basıldı.

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe kariyeri sakatlıklarla geçti

KENDİSİNE TAKIM BULMASI İSTENDİ

Sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki stoperle yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Çağlar Söyüncü'den kendisine yeni bir kulüp bulmasını talep etti.

Sarı-lacivertliler böylece hem savunmadaki oyuncu rotasyonunu yeniden şekillendirmeyi hem de kadro planlamasında yeni bir stoper için alan oluşturmayı hedefliyor.