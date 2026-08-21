Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Çağlar Söyüncü yolcu
Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı. Sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki stoperden kendisine takım bulması istenirken, sarı-lacivertliler Adil Demirbağ için harekete geçti.
Fenerbahçe'de savunma hattında önemli bir değişiklik için düğmeye basıldı.
Gornik Zabrze ve Sturm Graz eşleşmelerinde forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, Gençlerbirliği ve Lyon karşılaşmalarında ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Bu gelişmelerin ardından yönetim, tecrübeli futbolcuyla devam etmeme kararı aldı.
KENDİSİNE TAKIM BULMASI İSTENDİ
Sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki stoperle yolların ayrılması planlanıyor.
Fenerbahçe yönetimi, Çağlar Söyüncü'den kendisine yeni bir kulüp bulmasını talep etti.
Sarı-lacivertliler böylece hem savunmadaki oyuncu rotasyonunu yeniden şekillendirmeyi hem de kadro planlamasında yeni bir stoper için alan oluşturmayı hedefliyor.
Çağlar'ın ayrılık ihtimalinin güçlenmesinin ardından Fenerbahçe, stoper takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.
Yönetimin gündemindeki isim ise Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ oldu.
CİHAN KAMER'DEN ADİL DEMİRBAĞ İÇİN İLK TEMAS
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeriyle görüşerek ilk teması kurdu.
Oyuncunun gelecek sezon sona erecek sözleşmesinin şartları hakkında bilgi alan sarı-lacivertli yönetim, transferin mali koşullarını değerlendirmeye başladı.
Fenerbahçe'nin Adil Demirbağ konusunda oyuncu tarafıyla yapılan görüşmenin ardından Konyaspor ile de masaya oturması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün ayrılması halinde oluşacak boşluğu 28 yaşındaki stoperle doldurmayı planlıyor.