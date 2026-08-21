İlk tanıtımda gözler ona çevrildi: Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak duru güzelliğiyle dikkat çekti

atv ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak, Bozdağ Film imzalı dönem dizisi Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtımı, yalnızca hikâyesiyle değil, kadın başrol oyuncusu Merjem Šiljak ile de büyük ilgi gördü. Bosna Hersekli genç oyuncu, Alanya Prensesi Destina karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkarken, duru güzelliği ve dönem atmosferine uyumuyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri oldu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) Dizide Akın Akınözü'nün partneri olarak izleyici karşısına çıkacak olan Merjem Šiljak, Sultan Alaeddin Keykubat'ın büyük bir aşk yaşadığı ve ilerleyen süreçte Hünad Hatun olarak anılacak Destina karakterine hayat veriyor. Destina, yalnızca sultanla yaşadığı aşkla değil; aynı zamanda saray entrikalarının ve iktidar mücadelesinin de merkezindeki isimlerden biri olacak.