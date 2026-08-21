Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı! Firarda İdris Naim Şahin detayı

Kaya ifadesinde , "Ahmet Hilmi Yılmaz'ı Elvan Ticaret'in patronunun yeğeni olması nedeniyle tanıyorum. Aracın sağ arka koltuğunda seyahat etti, yanında iki valiz vardı. Bozburun'a ulaştığımızda Atatürk Heykeli önünde birbirimizden ayrıldık" beyanında bulundu.

ÖNCE ŞOFÖR YAKALANDI: "PATRONUN YEĞENİYLE GELDİK" Bölgedeki oteller, pansiyonlar, tekneler ve şüpheli araçlar mercek altına alındı. Çalışmalar sırasında ilk olarak kaçış organizasyonunda yer aldığı değerlendirilen Yasin Kaya yakalandı. Tutanaklara geçen ifadesinde İstanbul'daki Elvan Gıda Ticaret'te şoför olarak çalıştığını söyleyen Kaya, 16 Ağustos 2026 tarihinde 34 ND 2452 plakalı araçla İstanbul'dan Bozburun'a geldiklerini belirtti.

ADIM ADIM İZ SÜRÜLDÜ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelilerin kaçış planı yaparak Ege kıyılarına yöneldiğini tespit etti. Elde edilen anlık istihbarat verilerinin Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılmasının ardından düğmeye basıldı. Polis ekipleri, kaçış hattının odağındaki Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nde geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Haklarında arama kararı bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen örgüt yöneticileri Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz , Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şirin Hotel'de konakladığı belirlenen ve kaçışa yardım ettiği tespit edilen Yasin Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇIŞ ARACINDA İDRİS NAİM ŞAHİN DETAYI

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, firarilerin Muğla'ya nakledilmesinde kullanılan diğer araca ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı.

Şüphelilerin taşındığı 34 SL 313 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın 16 Ağustos günü İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını saptadı.

Direksiyondaki Mehmet Özmen isimli şahsın araçtan inerek yakıt aldığı, araç içindeki firari şüphelilerin ise yakalanmamak adına tedbir amacıyla dışarı çıkmadığı belirlendi.

İdris Naim Şahin

TAKİBİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN TELEFONUNU KAPATTI



Yapılan teknik incelemelerde sürücü Mehmet Özmen'in, firarileri Muğla'ya bıraktıktan sonra aynı araçla İstanbul'a döndüğü tespit edildi. Özmen'in takibi imkânsız kılmak amacıyla GSM hattını 16 Ağustos saat 12.31'de kapattığı, aracın İstanbul'daki ViaPort PTS kayıtlarına girdiği 17 Ağustos günü saat 11.05'te hattı yeniden aktif hale getirdiği anlaşıldı.

İstanbul ve Muğla emniyetinin koordineli takibi sonucu kıskıvrak yakalanan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz gözaltına alındı. Eski bakan adına tahsisli aracın kaçış organizasyonuna nasıl dahil edildiği ve sürece karışan diğer şüphelilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Mehmet Özmen

KURİŞ'İN İZİNE NASIL ULAŞILDI?



13 Ağustos 2026 tarihli operasyonda yakalanamayarak firari duruma düşen Hilmi Tuna Kuriş'in izine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü teknik ve ihbari çalışmalarla ulaşıldı.

ERHAN YILMAZ BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Hilmi Tuna Kuriş'in operasyon öncesinde ve sonrasında Erhan Yılmaz ile birlikte hareket etmiş olabileceği değerlendirildi. Operasyon tarihinde aktive edilen ve Erhan Yılmaz adına kayıtlı bir internet aboneliğiyle bağlantı kurduğu belirlenen GSM hattı incelemeye alındı.

FİRARİ HATTIN İSTANBUL'DAN MUĞLA'YA HAREKETİ BELİRLENDİ

Takip edilen GSM hattının 15 Ağustos gecesi Kadıköy'de kapandığı, 16 Ağustos'ta ise Muğla'da yeniden aktif hale geldiği tespit edildi. Böylece şüphelilerin İstanbul'dan Muğla istikametine hareket ettiklerine ilişkin önemli bir teknik bulgu elde edildi.