Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı! Firarda İdris Naim Şahin detayı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın yurt dışına kaçış planı son anda bozuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün istihbarat ve saha çalışmaları sonucu Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesinde saklandıkları tespit edilen iki şüpheli, düzenlenen nokta operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçışta kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Haklarında arama kararı bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen örgüt yöneticileri Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
ADIM ADIM İZ SÜRÜLDÜ
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelilerin kaçış planı yaparak Ege kıyılarına yöneldiğini tespit etti. Elde edilen anlık istihbarat verilerinin Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılmasının ardından düğmeye basıldı. Polis ekipleri, kaçış hattının odağındaki Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nde geniş çaplı bir operasyon başlattı.
ÖNCE ŞOFÖR YAKALANDI: "PATRONUN YEĞENİYLE GELDİK"
Bölgedeki oteller, pansiyonlar, tekneler ve şüpheli araçlar mercek altına alındı. Çalışmalar sırasında ilk olarak kaçış organizasyonunda yer aldığı değerlendirilen Yasin Kaya yakalandı. Tutanaklara geçen ifadesinde İstanbul'daki Elvan Gıda Ticaret'te şoför olarak çalıştığını söyleyen Kaya, 16 Ağustos 2026 tarihinde 34 ND 2452 plakalı araçla İstanbul'dan Bozburun'a geldiklerini belirtti.
Kaya ifadesinde, "Ahmet Hilmi Yılmaz'ı Elvan Ticaret'in patronunun yeğeni olması nedeniyle tanıyorum. Aracın sağ arka koltuğunda seyahat etti, yanında iki valiz vardı. Bozburun'a ulaştığımızda Atatürk Heykeli önünde birbirimizden ayrıldık" beyanında bulundu.
Şirin Hotel'de konakladığı belirlenen ve kaçışa yardım ettiği tespit edilen Yasin Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAÇIŞ ARACINDA İDRİS NAİM ŞAHİN DETAYI
Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, firarilerin Muğla'ya nakledilmesinde kullanılan diğer araca ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı.
Şüphelilerin taşındığı 34 SL 313 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı.
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın 16 Ağustos günü İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını saptadı.
Direksiyondaki Mehmet Özmen isimli şahsın araçtan inerek yakıt aldığı, araç içindeki firari şüphelilerin ise yakalanmamak adına tedbir amacıyla dışarı çıkmadığı belirlendi.
TAKİBİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN TELEFONUNU KAPATTI
Yapılan teknik incelemelerde sürücü Mehmet Özmen'in, firarileri Muğla'ya bıraktıktan sonra aynı araçla İstanbul'a döndüğü tespit edildi. Özmen'in takibi imkânsız kılmak amacıyla GSM hattını 16 Ağustos saat 12.31'de kapattığı, aracın İstanbul'daki ViaPort PTS kayıtlarına girdiği 17 Ağustos günü saat 11.05'te hattı yeniden aktif hale getirdiği anlaşıldı.
İstanbul ve Muğla emniyetinin koordineli takibi sonucu kıskıvrak yakalanan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz gözaltına alındı. Eski bakan adına tahsisli aracın kaçış organizasyonuna nasıl dahil edildiği ve sürece karışan diğer şüphelilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
KURİŞ'İN İZİNE NASIL ULAŞILDI?
13 Ağustos 2026 tarihli operasyonda yakalanamayarak firari duruma düşen Hilmi Tuna Kuriş'in izine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü teknik ve ihbari çalışmalarla ulaşıldı.
ERHAN YILMAZ BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ
Hilmi Tuna Kuriş'in operasyon öncesinde ve sonrasında Erhan Yılmaz ile birlikte hareket etmiş olabileceği değerlendirildi. Operasyon tarihinde aktive edilen ve Erhan Yılmaz adına kayıtlı bir internet aboneliğiyle bağlantı kurduğu belirlenen GSM hattı incelemeye alındı.
FİRARİ HATTIN İSTANBUL'DAN MUĞLA'YA HAREKETİ BELİRLENDİ
Takip edilen GSM hattının 15 Ağustos gecesi Kadıköy'de kapandığı, 16 Ağustos'ta ise Muğla'da yeniden aktif hale geldiği tespit edildi. Böylece şüphelilerin İstanbul'dan Muğla istikametine hareket ettiklerine ilişkin önemli bir teknik bulgu elde edildi.
GSM TRAFİĞİ 34 SL 313 PLAKALI ARACA ULAŞTIRDI
Söz konusu hattın temas kurduğu diğer GSM verileri ile PTS kayıtları karşılaştırıldığında şüphelilerin çakarlı ve tahsisli 34 SL 313 plakalı araçla Muğla'ya götürüldükleri değerlendirildi. Aracın San Sistem Lojistik Bilişim İletişim ve Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu, 17 Aralık 2025-17 Aralık 2030 tarihleri arasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği tespit edildi.
4- ARACIN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ HAZIRLIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
34 SL 313 plakalı aracın 15 Ağustos saat 15.15 sıralarında Kadıköy Küçükbakkalköy'deki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı belirlendi.
İZMİR'DEKİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ SÜRÜCÜYÜ ORTAYA ÇIKARDI
Araç, 16 Ağustos'ta İzmir'in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda yeniden görüntülendi. Yakıt alan ve PTS görüntülerinde görülen kişinin Mehmet Özmen olduğu değerlendirildi. Araçtaki diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçtan inmediği tespit edildi.
SÜRÜCÜNÜN DE TELEFONUNU KAPATTIĞI BELİRLENDİ
Mehmet Özmen'in kullandığı değerlendirilen GSM hattını 16 Ağustos saat 12.31 sıralarında kapattığı belirlendi. Teknik incelemede Özmen'in, aracın gidiş ve dönüş güzergâhında telefonunu kapalı tuttuğu tespit edildi.
PTS İLE GSM KAYITLARI BİRBİRİNİ DOĞRULADI
34 SL 313 plakalı aracın dönüş güzergâhındaki PTS kayıtları ile Özmen'in GSM hattının yeniden aktif hale geldiği saat karşılaştırıldı. 17 Ağustos saat 11.05 civarındaki PTS kaydı ile GSM hattının İstanbul'da yeniden açılış zamanının uyumlu olduğu görüldü. Bu durum, Özmen'in Muğla'ya gittikten sonra İstanbul'a döndüğü ve dönüşünün ardından telefonunu yeniden açtığı değerlendirmesini güçlendirdi.
KAÇIŞ ORGANİZASYONUNUN MUĞLA AYAĞI ORTAYA ÇIKARILDI
Tüm GSM, PTS, akaryakıt istasyonu ve kamera kayıtlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Mehmet Özmen'in Hilmi Tuna Kuriş ve/veya Erhan Yılmaz'ı İstanbul'dan Muğla'ya götürerek firarlarına yardımcı olduğu anlaşıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün adım adım yürüttüğü bu teknik ve istihbari takip sonucunda firarilerin Muğla'ya uzanan kaçış güzergâhı deşifre edildi; elde edilen bilgiler ilgili emniyet birimleriyle paylaşılmasının ardından Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalanmasına uzanan süreç işletildi.
KİMYA DEPOSUNDAN SERVET ÇIKMIŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri, firari Hilmi Tuna Kuriş'in saklanabileceği adresleri tek tek taramıştı. Yapılan aramalarda, şüphelinin 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olduğu saptanan Yılmazlar Kimya'ya ait depoda adeta servet ele geçirildi. Kamuoyunda gündeme gelen "kuyumcu deposu" iddiaları yalanlanırken, şirketin kuyumculuk faaliyetinde bulunmadığı tespit edildi.
Mali polisin depoda gerçekleştirdiği aramanın bilançosu ise dikkat çekti:
- 206 kilogram külçe altın (Piyasa değeri yaklaşık 1,34 milyar TL)
- 358 bin dolar
- 102 bin euro
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan örgüt lideri Alihan Kuriş, ifadesinde kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile "ortak ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü" beyan etmişti.
ALİHAN KURİŞ OPERASYONU
13 Ağustos 2026 sabahı Ankara merkezli olarak İstanbul, Antalya ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde 123 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, Alihan Kuriş'in de aralarında yer aldığı 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖVARİ YAPILANMA VE YURT DIŞINA KAÇIRILAN PARALAR
Örgütün 100 milyar TL'yi aşan bir para hacmini yönettiği, yurt dışına yüklü miktarda transferler gerçekleştirdiği iddia edilirken Almanya'nın Köln kentinde 70 milyon dolarlık bir merkez inşa ettirdiği belirlendi. FETÖ'ye benzer hiyerarşik bir yapılanma, bölge sorumlulukları ve kapalı haberleşme ağları kullandığı tespit edilen örgüt lideri Kuriş, operasyon anında cep telefonunu evde bırakıp gizli bir bölmede saklanırken yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Kuriş ailesine ait 191 gayrimenkule el konulmuştu.
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