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Okan Buruk Esquire Man At His Best Yılın Spor Ödülü'nün sahibi oldu

Teknik direktör Okan Buruk, saha dışında da farkını ortaya koyuyor. Tecrübeli teknik adam, Esquire Man At His Best Yılın Spor Ödülü'nün sahibi oldu. Okan hoca, kırmızı halıda birbirinden ilginç açıklamalara imza attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Okan Buruk Esquire Man At His Best Yılın Spor Ödülü’nün sahibi oldu

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Teknik direktör Okan Buruk, saha dışında da farkını ortaya koyuyor. Tecrübeli teknik adam, Esquire Man At His Best Yılın Spor Ödülü'nün sahibi oldu. Okan hoca, kırmızı halıda birbirinden ilginç açıklamalara imza attı.

'Keşke ağaçta yetişseydi dediğiniz bir şey var mı?' sorusu üzerine Okan Buruk, "Futbol topu dermişim şimdi (Gülerek). Ya da futbolcu dermişim falan. Ağaçta yetişiyor, dalından koparıyorsunuz, alıp oynatıyorsunuz..." cevabını verdi. 'Diyelim bir yere geç kaldınız' sorusuna Okan hoca, "Genelde geç kalırım..." cevabını verirken 'Bahaneniz ne olur?' sorusunu da "Çıktım geliyorum" diyerek yanıtladı.

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