Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, gazetecilerle sohbet etti. Güneş, "Şu an önceliğimiz devre arasına kadar süreçte iskelet kadromuzun en azından 6-7 oyuncu kısmını netleştirmek ve ardından bir değişim olacaksa burada onu yapmak. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Transfer tek başına çözüm değil, bu oyuncu grubundan kazanabileceğimizden en iyisini kazanmamız gerekiyor" dedi. Tecrübeli hoca, "Şu anda elimizdeki olan oyunculardan faydalanmayı düşünüyoruz. O mevkilerin durumuna göre oyuncu alacağız. Onların içerisinde kesin olmadığı için önceliğimi söyleyeyim. İhsan Derelioğlu takip edecek bana verecek ben de başkana vereceğim. En son da başkan veya ben karar vereceğiz. Ne izlerse izlesinler sonunda biz karar vereceğiz" diye konuştu.

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