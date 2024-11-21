Planım bu sezon ayrılmaktı!

Çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapatan F.Bahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde, Hollanda basınına röportaj verdi. 23 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon kendini göstermek ve ardından ayrılma düşüncesi olduğunu ancak sakatlığın planlarını etkilediğini söyleyen Oosterwolde, "Sakatlandığınızda her şey bir süreliğine duruyor. Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir" sözlerini sarf etti.

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