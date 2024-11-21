Milli formayla daha çok oynadı

Türkiye'nin Karadağ karşısında ayakta kalan isimlerinden biri olan olan Arda Güler ile çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Geçen sezonun başında Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız milli formayla kulübünde aldığı süreyi geride bıraktı. Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki futbolcu Eflatun-Beyazlılar'a imza attığından bu yana 24 maçta 747 dakika sahada kalabildi. Yıldız futbolcu Milli Takım formasıyla çıktığı 18 maçta ise 794 dakika şans buldu. Bu sezon son maçlarda Ancelotti tarafından tercih edilmeyen milli yıldızın kiralanacağı iddiaları yalanlanmıştı.

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