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Jorginho iddiası

İngiliz basını Beşiktaş’ın Arsenal’in İtalyan orta sahası Jorginho ile ilgilendiğini öne sürdü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Jorginho iddiası

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlı takımın Arsenal'in Brezilya asıllı İtalyan orta sahası Jorginho ile ilgilendiği öne sürüldü. Haberde, "Beşiktaş, Jorginho'nun kariyerinde ilginç bir döneme işaret ediyor ve ona üst düzey rekabet gücünü koruma fırsatı sunuyor" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Arsenal formasıyla 7 maçta sahaya çıkan ve skor üretemeyen 32 yaşındaki yıldızın kontratı sezon sonunda sona erecek. Jorginho'nun ismi sezon başında da Beşiktaş da dahil olmak üzere Türk takımlarıyla anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Profesyonel futbol kariyerinde 562 maça çıkan deneyimli orta saha söz konusu karşılaşmalarda 48 gol, 33 asistlik performans sergiledi. Jorginho daha önce Verona, Napoli ve Chelsea gibi takımların formasını giydi.

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