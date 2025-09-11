ABD'de Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan Trump'ın destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk can verdi. Saldırgan aranırken, Trump "Harika bir adamdı." dedi.
Trump destekçisi Charlie Kirk silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ABD'de Utah Valley Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan siyasi aktivist Charlie Kirk yaşamını yitirdi. Saldırganın arandığı olay sonrası Donald Trump, “Harika bir adamdı” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
