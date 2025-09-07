PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti

SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta 6 Eylül akşamı +18 adı altında konser veren Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Manifest grubunun +18 adı altında düzenlediği teşhirciliğe soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Grubun sahnede yaptığı sözde danslar ve kıyafetleri, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Sosyal medyada defalarca paylaşılan ve 18 yaş sınırı olan etkinlik sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Soruşturma açılan konser (Sosyal medya)Soruşturma açılan konser (Sosyal medya)


HAYASIZLIĞA SORUŞTURMA

Savcılık tarafından 6 Eylül akşamı Beşiktaş'ta konser veren Manifest grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Manifest Grubu (Sosyal medya)Manifest Grubu (Sosyal medya)

KOLLUK KUVVETLERİNE TALİMAT VERİLDİ

Yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

Manifest Grubu (Sosyal medya)Manifest Grubu (Sosyal medya)

MANİFEST GRUBU KAÇ KİŞİ?

Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest, konserleri ve şarkılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kariyerlerindeki ilk konserleri gerçekleştiren 6 üyeden oluşan Manifest grubu üyeleri 'Big 5 Türkiye' yarışması ile isimlerini duyurmuştu.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Manifest üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tır.

Manifest Grubu (Sosyal medya)Manifest Grubu (Sosyal medya)

MANİFEST GRUBU NE ZAMAN ÇIKTI?

Grup, Big5 Türkiye yarışmasında birinci olarak müzik dünyasına adım atmıştır. Bir yeni medya şirketi tarafından düzenlenen 'Big 5 Türkiye' yarışmasının temelleri geçen yıl atıldı.

