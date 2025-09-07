Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti

Manifest grubunun +18 adı altında düzenlediği teşhirciliğe soruşturma başlatıldı. SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ Grubun sahnede yaptığı sözde danslar ve kıyafetleri, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Sosyal medyada defalarca paylaşılan ve 18 yaş sınırı olan etkinlik sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

HAYASIZLIĞA SORUŞTURMA



Savcılık tarafından 6 Eylül akşamı Beşiktaş'ta konser veren Manifest grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.