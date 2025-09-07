PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubunu okuyan Yayman mektubu şehidin eşi Ayşegül Yılmaz'a teslim etti. Öte yandan Başkan Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren şehit eşi Ayşegül Yılmaz, "Onun, devletimin yanında olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Onların sürekli desteği zaten yanımızda hissediyoruz, ziyaretlerimize sık sık geliyorlar. Yani her yönden arkamızda olduklarını hissediyoruz, bu da bizi mutlu ediyor." dedi. Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Yılmaz, "Bu süreci destekliyorum çünkü gerçekten çok şehit verdik artık bunun bitmesini çok istiyoruz bizler yandık başka alileler yanmasın, inşallah tamamen biter, devletimiz, milletimiz bu terörden kurtulur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da şehit ailesiyle bir araya geldi.

Yayman, 2007 yılında Şırnak'ta görev yerine intikali sırasında tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit olan Yılmaz'ın Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki ailesini Hatay AK Parti il başkanı Mustafa Erdoğan ve teşkilatla ziyaret etti.

Şehit eşinden anlamlı mesaj: Süreci destekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okuyan Yayman, mektubu şehidin eşi Ayşegül Yılmaz'a teslim etti.

ŞEHİT EŞİ BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Daha sonra Yayman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit eşi Yılmaz ile görüştürdü.

Yılmaz'la görüşen Erdoğan, şehit eşine ailenin ve çocuklarının durumunu sordu.

Şehide bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, Ayşegül Yılmaz'a, "Sevgili Habib'in özellikle komşusu olacağı için, sizler de bir şehit eşi olarak inşallah ebedi alemde sevgili Peygamberimize komşu olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sohbet sırasında şehidin eşine çocuklarının sayısını ve yaşlarını da sordu.

Ayşegül Yılmaz, çocukları Mehmet'in 22, eşinin vefat ettiği yıl dünyaya gelen Ecenur'un ise 18 yaşında olduğunu aktardı.

Başkan Erdoğan'ın 2007 yılında Başbakan olarak Hatay'a geldiğinde kendilerini evde ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, "Aradığınız için çok memnun olduk. Sizin yanınızdayız, dualarımızdasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

ŞEHİT EŞİNDEN TAM DESTEK

Şehidin adını taşıyan lisenin 2010 yılında açılışını yapan Başkan Erdoğan, tüm aileye selamlarını, sevgilerini ve saygılarını iletti.

Telefon görüşmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman da şehidin emanetlerini ziyaret ederek, Başkan Erdoğan'ın mektubunu onlara teslim ettiklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Yayman, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye'nin hedefi, PKK'nın silahları bırakması ve kendini feshetmesidir. Bu bir devlet politikasıdır, şehitlerimizi rencide edecek, gazilerimizi üzecek hiçbir adım atılmayacaktır ve inşallah bu sürecin sonunda Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin kardeşliği, birliği, beraberliği daha kuvvetli hale gelecektir. Dolayısıyla burada hiçbir gizli pazarlık yoktur, olmayacaktır. Hedef, süreç, konu, sonuç bellidir. Dolayısıyla biz de şehit ailelerimizle devamlı beraberiz, yanlarındayız, dün de yanlarındaydık, bugün de yarın da yanlarında olacağız. Onlar bize şehitlerimizin emanetleridir ve bu ülke eğer vatan haline gelmişse, eğer bu ülkede biz 86 milyon huzur içerisinde güvenlik içerisinde yaşıyorsak o kendi kanlarını, canlarını kara toprağa veren şehitlerimiz sayesindedir. Tabii o ailelerimizin acılarını biz anlamayabiliriz, tam olarak kavrayamayabiliriz ama onların yaşadıkları çok büyük acıdır, Allah kimseyi eşiyle, babasıyla, ailesiyle, evladıyla imtihan etmesin. Türkiye bu terör belasından çok çekti, 50 yıldır maalesef terörlü mücadele ediyoruz. Emperyalistlerin bir oyunu olarak böl, parçala, yönet taktiği ile Türkiye'de kardeşi kardeşe düşman ettiler ama Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki çalışmalarıyla çok önemli bir noktaya geldik."

ŞEHİT EŞİ: İNŞALLAH TAMAMEN BİTER

Şehit eşi Ayşegül Yılmaz da Başkan Erdoğan'ın telefonundan çok memnun olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan ile görüşmenin kendisini güzel motive ettiğini anlatan Yılmaz, "Onun, devletimin yanında olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Onların sürekli desteği zaten yanımızda hissediyoruz, ziyaretlerimize sık sık geliyorlar. Yani her yönden arkamızda olduklarını hissediyoruz, bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ben de bu süreci destekliyorum çünkü gerçekten çok şehit verdik artık bunun bitmesini çok istiyoruz bizler yandık başka alileler yanmasın, inşallah tamamen biter, devletimiz, milletimiz bu terörden kurtulur, temennimiz bu. Allah Cumhurbaşkanı'mızın yardımcısı olsun, inşallah bu yolda da Rabbim kolaylıklar verir, önleri açık olur, inşallah iyi olur, hayırla sonuçlansın inşallah diyorum."

