Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | 7 Eylül 2025 hava durumu

Eylül ayının ilk hafta sonu yağışla geldi. İstanbul ve Ankara'da dün etkili olan yağış tüm planları değiştirdi. Vatandaş Pazar günü yağış var mı? Diye araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 4 ile sarı kodlu uyarı verilirken öğle saatlerinde birçok ilde yağışların görüleceği bildirildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtını Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yayımladığı hava durumu raporuyla duyurdu.

Buna göre sonbahar yavaş yavaş kendisini gösterecek, sıcaklıklar kademe kademe düşecek.

Bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Ankara'nın güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

KARADENİZ, MARMARA VE EGE'YE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" kod yayınlayan MGM; Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarına da kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Denizli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

MUĞLA, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Göller Yöresi, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 16°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin(Zonguldak ve Bartın hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun ve Amasya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ARTVİN, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 36°C

Az bulutlu ve açık

