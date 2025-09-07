Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | 7 Eylül 2025 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı