Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | 7 Eylül 2025 hava durumu
Eylül ayının ilk hafta sonu yağışla geldi. İstanbul ve Ankara'da dün etkili olan yağış tüm planları değiştirdi. Vatandaş Pazar günü yağış var mı? Diye araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 4 ile sarı kodlu uyarı verilirken öğle saatlerinde birçok ilde yağışların görüleceği bildirildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtını
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yayımladığı hava durumu raporuyla duyurdu.
Buna göre sonbahar yavaş yavaş kendisini gösterecek, sıcaklıklar kademe kademe düşecek.
Bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Ankara'nın güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor.
KARADENİZ, MARMARA VE EGE'YE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" kod yayınlayan MGM; Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarına da kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EDİRNE, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Denizli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
MUĞLA, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Göller Yöresi, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 16°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı