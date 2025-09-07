Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında Suriyeli toplam 474 bin 18 kişinin ülkelerine geri dönüş yaptığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
1 milyon 213 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkelerine döndü
"Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında"
8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.
8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı.