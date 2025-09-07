PODCAST CANLI YAYIN

Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir Torbalı'da pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

Selçuk Efes Havalimanı'ndan 3 Eylül'de eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düşmüş, pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.

İzmir Torbalıda eğitim uçağı düştü! Genç Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybettiİzmir Torbalıda eğitim uçağı düştü! Genç Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye - İtalya | CANLI
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor