Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

Selçuk Efes Havalimanı'ndan 3 Eylül'de eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düşmüş, pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.