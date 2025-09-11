Sayısal Loto ve Şans Topu'nda büyük ikramiyeler devretti

Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca 163 milyon 446 bin TL devretti. Şans Topu’nda da 5+1 bilen çıkmadı, ikramiye 2 milyon 99 bin TL’ye yükseldi. Sayısal Loto’da 5 bilenler 767 bin TL kazanırken, Şans Topu’nda en yüksek ikramiye 16 bin TL oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 163 milyon 446 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 767 bin 725'er, 4 bilenler 9 bin 800'er, 3 bilenler 708'er, 2 bilenler 69'ar lira alacak.

Şans Topu'nda 5+1 Bilen çıkmayınca 2 milyon 99 bin lira devretti. 5 bilenler 16 bin 112'şer, 4+1 bilenler bin 386'şar, 4 bilenler 156'şar, 3+1 bilenler 102'şer, 3 bilenler 30'ar, 2+1 bilenler 45'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 24'er lira alacak.

