Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...

Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabileceği promosyon tutarları 30 bin liraya kadar çıktı. Bir banka 15 bin lira promosyona ilaveten 15 bin liraya varan ödül imkanı sunarken, bir banka 28 bin 500, bir başkası da 28 bin lira veriyor. Emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 12'ye yükseldi. Bankalar, otomatik fatura talimatı, kredi kartıyla harcama yapma, kredi kullanma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödediği promosyonu yükseltiyor. Türk lirası (AA)

KİM, NE VERİYOR? Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle... Türk lirası (AA)

Albaraka Türk/25.000 liraya varan: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, kredi kartıyla harcamaya 2.000, emekli yakınını getirene her kişi için 1.000, en çok 6.000 lira olmak üzere toplam 9.400 liraya varan ek ödül.



DenizBank/27.000 liraya varan: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca MobilDeniz, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı sahibi olanlara maaş tutarına göre 8.000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 lira iade fırsatı.

Garanti BBVA/25.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus.



ING/28.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 50.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.000 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.000 lira ödül ve kredi kartıyla 3.500 lira harcayana ayda 500 lira olmak üzere toplam 2.500 lira iade imkanı.





