Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...

Banka promosyonu kampanyaları hareketlendi. Emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 12’ye yükseldi. 3 yıllık dönem için promosyon tutarı 30 bin liraya kadar çıktı...

Giriş Tarihi :07 Eylül 2025
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...

Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabileceği promosyon tutarları 30 bin liraya kadar çıktı. Bir banka 15 bin lira promosyona ilaveten 15 bin liraya varan ödül imkanı sunarken, bir banka 28 bin 500, bir başkası da 28 bin lira veriyor. Emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 12'ye yükseldi. Bankalar, otomatik fatura talimatı, kredi kartıyla harcama yapma, kredi kullanma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödediği promosyonu yükseltiyor.

KİM, NE VERİYOR?
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

Albaraka Türk/25.000 liraya varan: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, kredi kartıyla harcamaya 2.000, emekli yakınını getirene her kişi için 1.000, en çok 6.000 lira olmak üzere toplam 9.400 liraya varan ek ödül.

DenizBank/27.000 liraya varan: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca MobilDeniz, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı sahibi olanlara maaş tutarına göre 8.000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 lira iade fırsatı.

Garanti BBVA/25.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus.

ING/28.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 50.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.000 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.000 lira ödül ve kredi kartıyla 3.500 lira harcayana ayda 500 lira olmak üzere toplam 2.500 lira iade imkanı.



İş Bankası/24.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten ilk 2 fatura talimatında 1.000, kredi kartıyla tek seferde 2.000 lira ve üzeri alışveriş yapanlara aylık 2.000, toplamda 8.000 lira MaxiPuan olmak üzere 9.000 liraya varan ek ödül.

Kuveyt Türk/27.500 liraya varan: Maaşa göre 10.000, 16.000, 20.000, 24.000 lira. Ayrıca otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira altın puan.

Şekerbank/27.500 liraya varan: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 3 otomatik fatura talimatına 5.000, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000 lira bonus, kredili mevduat hesabına 2.000 lira, kredi kullanana 5.500 lira. Böylece maaş dilimlerine göre sırasıyla 20.500, 23.500, 25.500, 27.500 liraya varan promosyon.

QNB/20.400 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni otomatik fatura talimatına 3.000 lira nakit, kredi kartından eczane ve market harcamalarında yıllık 2.400 lira iade imkanı.

TEB/21.000 liraya varan: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.

Türkiye Finans/ 26.000 TL'ye varan promosyon ve 2.500 TL ek ödül: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura ödeme talimatına maaş dilimlerine göre 4.500-6.500-7.500-10.000 lira, yedek hesap açanlara maaş dilimlerine göre 1.500- 2.000-2.500-3.000 lira, kredi kartıyla 5.000 lira harcayana 1.000 lira promosyon. Ayrıca emekli yakınını getirenlere kişi başına 250, toplamda 2.500 lira.

Vakıf Katılım/18.500 liraya varan: Maaş dilimlerine göre 5.000, 8000, 10.000, 12.000 lira. 40.000 lira ve üstü aylığa ise 18.500 lira.

Akbank/30.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000, toplam 5.000 lira, emekli yakınını getirenlere 5.000 lira ve kredi kartı harcamasına 5.000 lira olmak üzere toplam 15 bin liraya varan ek ödül var.

Yapı Kredi/27.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.000-5.000 lira arasında, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000- 5.000 lira arasında ödeme ve ilk kez bankanın mobil uygulamasına giriş yapanlara 2.000 lira.


