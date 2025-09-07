Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...

İş Bankası/24.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten ilk 2 fatura talimatında 1.000, kredi kartıyla tek seferde 2.000 lira ve üzeri alışveriş yapanlara aylık 2.000, toplamda 8.000 lira MaxiPuan olmak üzere 9.000 liraya varan ek ödül.
Kuveyt Türk/27.500 liraya varan: Maaşa göre 10.000, 16.000, 20.000, 24.000 lira. Ayrıca otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira altın puan.
Şekerbank/27.500 liraya varan: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 3 otomatik fatura talimatına 5.000, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000 lira bonus, kredili mevduat hesabına 2.000 lira, kredi kullanana 5.500 lira. Böylece maaş dilimlerine göre sırasıyla 20.500, 23.500, 25.500, 27.500 liraya varan promosyon.
QNB/20.400 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni otomatik fatura talimatına 3.000 lira nakit, kredi kartından eczane ve market harcamalarında yıllık 2.400 lira iade imkanı.
TEB/21.000 liraya varan: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.
Türkiye Finans/ 26.000 TL'ye varan promosyon ve 2.500 TL ek ödül: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura ödeme talimatına maaş dilimlerine göre 4.500-6.500-7.500-10.000 lira, yedek hesap açanlara maaş dilimlerine göre 1.500- 2.000-2.500-3.000 lira, kredi kartıyla 5.000 lira harcayana 1.000 lira promosyon. Ayrıca emekli yakınını getirenlere kişi başına 250, toplamda 2.500 lira.
Vakıf Katılım/18.500 liraya varan: Maaş dilimlerine göre 5.000, 8000, 10.000, 12.000 lira. 40.000 lira ve üstü aylığa ise 18.500 lira.
Akbank/30.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000, toplam 5.000 lira, emekli yakınını getirenlere 5.000 lira ve kredi kartı harcamasına 5.000 lira olmak üzere toplam 15 bin liraya varan ek ödül var.
Yapı Kredi/27.000 liraya varan: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.000-5.000 lira arasında, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000- 5.000 lira arasında ödeme ve ilk kez bankanın mobil uygulamasına giriş yapanlara 2.000 lira.
