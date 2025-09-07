Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER

"O FAYA TAŞINIRSA TEHLİKELİ OLUR"

A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "6.1'lik depremin artçılarının bu kadar fazla olması normal değil. Sındırgı'daki depremlerin Simav fayına taşınması tehlikeli olabilir" dedi.

İşte Ersoy'un o açıklaması:

Bu depremi oluşturan fay neredeyse yataya yakın. Bir de aşağıda magmatik faaliyetler var. Her yırtılma bir artçı deprem oluşturduğunda birbirinin üzerine denk gelmiyor geniş bir alanda görülüyor.

Önemli bir enerji boşalımı da var burada. Artçı depremlerin sayısı 3-5 değil binlerce. Binlerce depremin toplam enerjisi önemli bir yer enerjisini boşaltıyor. Ama bunun seyri bu etkiler kuzeye taşınırsa Simav Fayı üzerine taşınırsa biraz tehlikeli olabilir. Ama bu seyir öyle görünmüyor. 6,1'in bu kadar artçısı olması da anormal zaten. Doğru değil. Yani dolayısıyla bu artçı sayısı o kadar fazla ki önemli bir enerji boşaldığını gösteriyor. Bu depremlerin olduğu yerde büyük bir deprem meydana gelmeyebilir büyük ihtimalle öyle seyrediyor. Ama kuzeye taşındığı zaman orada çizgisel fayları çok bariz biliyoruz.