Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER

CANLI ANLATIM
"BU FAY KIRILIRSA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM GELEBİLİR"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal ise söz konusu depremlerin Sındırgı ve Gelenbe fayının kesişme noktasında olduğunu söyledi. Pampal, "Bu fay dik yönde, Sındırgı civarında kesişiyor. Simav-Sındırgı fayı ile Gelenbe fayının kesişme bölgesi bu depremlerin olduğu bölge. Yani bir kavşak noktası. Sındırgı fayı ve tali faylar çok kırılıyor. Çünkü batıya doğru stres transferi söz konusu. Gelenbe fayını kıramadığı için, Gelenbe fayı kırılırsa 7'ye kadar büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Bu stres, depremin dalgaları bariyer gibi Gelenbe fayına çarpıp dönüyor. Bunlar olağandır. Bu zon üzerinde Çay depreminde, Çay Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde böyle bir durumla karşılaşmıştık. Burada ayrıca Türkiye'nin en aktif volkanları Kula voltakitleri bu bölgede. Volkanik aktivite var. Sındırgı civarı yoğun bir şekilde termal suların çıktığı, magmanın yer yüzüne yakın olduğu bir bölge" dedi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
"O FAYA TAŞINIRSA TEHLİKELİ OLUR"
A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "6.1'lik depremin artçılarının bu kadar fazla olması normal değil. Sındırgı'daki depremlerin Simav fayına taşınması tehlikeli olabilir" dedi.
İşte Ersoy'un o açıklaması:
Bu depremi oluşturan fay neredeyse yataya yakın. Bir de aşağıda magmatik faaliyetler var. Her yırtılma bir artçı deprem oluşturduğunda birbirinin üzerine denk gelmiyor geniş bir alanda görülüyor.
Önemli bir enerji boşalımı da var burada. Artçı depremlerin sayısı 3-5 değil binlerce. Binlerce depremin toplam enerjisi önemli bir yer enerjisini boşaltıyor. Ama bunun seyri bu etkiler kuzeye taşınırsa Simav Fayı üzerine taşınırsa biraz tehlikeli olabilir. Ama bu seyir öyle görünmüyor. 6,1'in bu kadar artçısı olması da anormal zaten. Doğru değil. Yani dolayısıyla bu artçı sayısı o kadar fazla ki önemli bir enerji boşaldığını gösteriyor. Bu depremlerin olduğu yerde büyük bir deprem meydana gelmeyebilir büyük ihtimalle öyle seyrediyor. Ama kuzeye taşındığı zaman orada çizgisel fayları çok bariz biliyoruz.
BİR DEPREM DAHA
Balıkesir Sındırgı'da 12:41'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası açıklamada bulundu.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir.
Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
