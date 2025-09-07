Türkiye - İtalya | CANLI

Türkiye ile İtalya , dünya şampiyonluğu için karşı karşıya geliyor.

YARI FİNALDE JAPONLARI ELEDİ

Mücadelenin başlarında denge hakim olurken setin ilk dakikaları 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skordan itibaren 2 sayılık seri yakalayan Japonya, 8-6 öne geçti. Milliler, seriye seriyle karşılık vererek 10-10'da eşitliği buldu. Setin ortalarında savunmada etkili olan Japonya, 4 sayılık (15-11) fark yakaladı. Sonlara doğru farkı artıran Japonya, iyi oynadığı ilk seti 25-16 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan ay-yıldızlılar, setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Setin ortalarında Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar ile arka arkaya sayılar bulan milli takım, farkı 5'e (11-16) çıkardı. Bloktaki etkinliğini artıran milli takım, ikinci seti, 25-17 önde bitirdi ve 1-1 eşitliği yakaladı.

Üçüncü sete Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla başlayan Türkiye, 3 sayılık (4-7) fark yakaladı. İyi oyununu sürdüren milli takım, setin ortalarında da avantajını (11-15) sürdürdü. Takım halinde iyi savunma yapan milliler, üçüncü seti 25-18 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette iki takım da etkili hücum ederken sette 6-6ve 14-14'te skor eşitlendi. Farkı artıran Japonya'ya karşı etkili servisler kullanan milli takım, 24-24'te eşitliği yakaladı. Milli takım, çekişmeli geçen dördüncü seti 27-25, maçı da 3-1 kazandı.