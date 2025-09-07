Türkiye - İtalya | CANLI

PODCAST CANLI YAYIN

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda kupa sahibini buluyor. Türkiye ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Filenin Sultanları'nın tek hedefi kazanarak adını zirveye yazdırmak. Türkiye - İtalya maçını Takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Türkiye ile İtalya, dünya şampiyonluğu için karşı karşıya geliyor.

Türkiye kupa için İtalya karşısında (AA)

SETLERE GÖRE SONUÇLAR (SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR)

1. SET | TÜRKİYE - İTALYA: 12-13

Türkiye yarı finalde Japonya'yı eledi (AA)

YARI FİNALDE JAPONLARI ELEDİ

Mücadelenin başlarında denge hakim olurken setin ilk dakikaları 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skordan itibaren 2 sayılık seri yakalayan Japonya, 8-6 öne geçti. Milliler, seriye seriyle karşılık vererek 10-10'da eşitliği buldu. Setin ortalarında savunmada etkili olan Japonya, 4 sayılık (15-11) fark yakaladı. Sonlara doğru farkı artıran Japonya, iyi oynadığı ilk seti 25-16 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan ay-yıldızlılar, setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Setin ortalarında Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar ile arka arkaya sayılar bulan milli takım, farkı 5'e (11-16) çıkardı. Bloktaki etkinliğini artıran milli takım, ikinci seti, 25-17 önde bitirdi ve 1-1 eşitliği yakaladı.

Üçüncü sete Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla başlayan Türkiye, 3 sayılık (4-7) fark yakaladı. İyi oyununu sürdüren milli takım, setin ortalarında da avantajını (11-15) sürdürdü. Takım halinde iyi savunma yapan milliler, üçüncü seti 25-18 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette iki takım da etkili hücum ederken sette 6-6ve 14-14'te skor eşitlendi. Farkı artıran Japonya'ya karşı etkili servisler kullanan milli takım, 24-24'te eşitliği yakaladı. Milli takım, çekişmeli geçen dördüncü seti 27-25, maçı da 3-1 kazandı.

Türkiye ilk dünya şampiyonluğunu istiyor (AA)

SANTARELLI DE İLK KEZ FİNALDE

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.

Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor.

