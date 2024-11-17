Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı’na olan aşkını şarkı sözlerine dökecek!

Şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Oğuzhan Koç, Beşiktaş'ta bir mekanda muhteşem bir geceye imza attı. Mekanı tıka basa dolduran ünlü sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz bir performans sergilerken, sahne öncesi yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Gazetecilere müzik projelerinden de bahseden başarılı sanatçı, bu kışa damga vuracak şarkılar hazırladığını belirtti. Uzun süredir yılbaşında sahne almayan Oğuzhan Koç, bu yıl Antalya'da hayranlarıyla buluşacağını duyurdu.

EVLİLİK SİNYALİ

Özel hayatında da mutluluğu yakalayan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı için şarkı yazabileceğini açıkladı. Koç, "Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz" sözleriyle sevenlerini heyecanlandırdı. Öte yandan Subaşı ile çok mutlu olduğu konuşulan Koç'un evliliğe sıcak baktığı ve durumu arkadaşlarına da söylediği kulislerde konuşuluyor.