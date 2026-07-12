Ahbap Derneği soruşturması: Haluk Levent gözaltına alındı! Takvim dosyasını tek tek açtı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Haluk Levent'in adının karıştığı skandalları Takvim.com.tr tek tek derledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.
Talimat sonrası Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı.
İŞTE GÖZALTININ GEREKÇELERİ
Gözaltı kararının gerekçesinin; dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği olduğu öğrenildi.
İFADE VERECEK
Haluk Levent'in önümüzdeki saatlerde gözaltına alındığı suçlar kapsamında ifade vermesi bekleniyor.
990 MİLYON LİRA BAHİS
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.
Takvim.com.tr Haluk Levent'in dosyasını tek tek açtı.
ÇEK KULLANMA YETKİSİ ELİNDEN ALINMIŞTI
Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, ticari işlemlerinde kullandığı ve toplamı 70 milyon TL tutan çeklerin karşılıksız çıkması üzerine adli para cezasına çarptırıldı.
Yargılama sürecinde sadece para cezasıyla yetinilmediği ortaya çıktı. Mahkeme, karşılıksız çek düzenlenmesi sebebiyle Levent'in ticari yetkilerine kısıtlama getirmişti.
Alınan kararla ünlü şarkıcının bundan sonraki süreçte çek düzenlemesi, bankalarda yeni çek hesabı açması yasaklanmıştı.
DEPREMZEDELERDEN LEVENT'E TEPKİ
Öte yandan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin depremzedeler için topladığı yaklaşık 158 milyon dolarlık bağışla yapılması planlanan konutların bir kısmı hala tamamlanmadı.
Malatya'da yarım kalan konutlar tepki çekerken, depremzedeler toplanan bağışların nasıl harcandığının tüm belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor. Levent'e tepki gösteren depremzede İrfan Yılmaz, "TOKİ 500 bin konut yaptı, burada 200 konutu teslim edemediler." ifadelerini kullanmıştı.
"ZARARI KARŞILAYACAĞIM" SÖZÜNÜ UNUTTU
Ayrıca Haluk Levent, dolandırıcılık iddialarının odağında da yer almıştı.
'Çörek otu dolandırıcılığı' olarak bilinen şirketi satın alarak "Garibanların zararını karşılayacağım" dedi.
Ancak aradan aylar geçti herhangi bir ödeme yapılmadı. Haluk Levent'e ulaşamayan mağdurlar isyan bayrağını çektmişti.
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