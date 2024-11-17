Mourinho’dan Zalewski atağı

Jose Mourinho yönetimindeki F.Bahçe'de transfer arayışları sürüyor. Sarı- Lacivertliler belli bölgelere transfer yapma peşinde. Mourinho defans hattına ısrarla sol bek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının listesinin başında ise Zalewski bulunuyor.

Portekizli hocanın isteği üzerine Branco'nun yardımcısı Okan Özkan, ekibinden bir ismi Zalewski'yi canlı izlemesi için İtalya'ya yolladı. Roma'nın Torino ve Verona ile yaptığı maçları izleyen Galatasaraylı gözlemciler, oyuncunun son durumunu raporladı ve teknik heyete sundu. Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde Zalewski için kolları sıvamış fakat transfer bir türlü gerçekleşememişti.