İyi istatistik yetmedi

Türkiye, Uluslar Ligi'nde Galler ile 0-0 berabere kalarak A Ligi'ne yükselme şansını son maça taşıdı. Ay-Yıldızlılar gol atamamasına rağmen istatistiklerde son derece başarılı bir performans sergiledi. Türkiye bir Uluslar Ligi maçında en az 25 şut (25) 40 rakip ceza sahasında topla buluşma (41) ve 2.7 beklenen gol değeri (2.77xG) kaydedip gol atamayan ikinci takım oldu. Uluslar Ligi'nde bizim gibi aynı istatistiklere sahip bir başka takım da Ermenistan oldu. Ermenistan, Cebelitarık karşısında benzer istatistiğe rağmen gol atamadı. Aynı zamanda rakibine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.



MİLLİLER İŞİ UZATTI

Türkiye, Galler'le 0-0 berabere kalınca A Ligi'ne yükselme şansını son maça bıraktı. Ay-Yıldızlılar grupta puanı olmayan Karadağ'ı deplasmanda yendiği takdirde grubunu ilk sırada bitirerek A Ligi'ne çıkmayı başaracak.



TRİBÜNDE SEVGİ SELİ

Kayseri'de Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 31 bin 856 seyirci kapasiteli stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar, oyuncularımızı tribünlere davet ederek alkışladı.



ABDÜLKERİM SALI GÜNÜ YOK

Abdülkerim Bardakcı, Galler maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu gelişmenin ardından milli futbolcu Türkiye'nin Karadağ ile grubunda oynayacağı son karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.