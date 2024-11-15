Gürcistan çıkarması

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın Gürcistan'da Gürcistan ile Ukrayna arasında oynanacak olan milli maçı izleyerek, isimleri daha önceden tespit edilen oyuncular hakkında bir rapor hazırlayacak. Tecrübeli hocanın Gürcistan-Ukrayna maçında gözlemleyeceği oyuncular arasında birkaç isim ön plana çıkıyor. Bu isimlerden Gürcü stoper Lasha Dvali ve ofansif orta saha oyuncusu Otar Kiteishvili ön plana çıkıyor. Ancak Ukrayna milli takım forması giyen ve sezon başında da transferi için büyük uğraş verilen Mykola Shaparenko'nun da bu maçta yakından izlenmesi ve hakkında son bir rapor hazırlanması bekleniyor. Teknik direktör Güneş, transfer stratejisiyle ilgili ipuçları verirken, "Takıma uyum sağlayacak, maliyet anlamında kulübümüzü zorlamayacak, direkt katkı sağlayabilecek isimlere öncelik vereceğiz" dedi.

GÖZLER VERECEĞİ RAPORDA

Şenol Güneş'in Gürcistan'dan döndükten sonra, izlediği oyuncularla ilgili raporunu kulüp yönetimine sunması ve ardından transfer çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.