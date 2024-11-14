Paşa’da Keleş dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kan değişikliği yaşandı ve teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi. Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak geçen sezon Konyaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı belirtildi. Kasımpaşa, 11. haftada Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında topladığı 14 puanla sıralamada 9. sırada yer alıyor.

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