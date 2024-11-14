PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Paşa’da Keleş dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kan değişikliği yaşandı ve teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi. Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak geçen sezon Konyaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Paşa’da Keleş dönemi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kan değişikliği yaşandı ve teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi. Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak geçen sezon Konyaspor'u çalıştıran 52 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı belirtildi. Kasımpaşa, 11. haftada Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 12 haftasında topladığı 14 puanla sıralamada 9. sırada yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin Paris ’party’sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü
Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul’daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak
Vakıf Katılım
Narin Güran cinayetinde kim neredeydi? HTS kayıtları A Haber’de tek tek incelendi! Cenazeyi Nevzat burada görmüştü
Trump Dışişileri Bakanı adayını resmen duyurdu! Kimdir bu Marco Rubio? Türkiye’yi nasıl hedef aldı
Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Trendyol
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan borçlu belediyelere seslendi: Haciz işlemi başlatacağız | Liste başı CHP’li belediyeler
CHP Buca’yı çöpe teslim etti: Başkan Yardımcısı fal ile meşgul
Donald Trump yeniden Beyaz Saray’da! Biden ile görüştüler: Sorunsuz bir geçiş olacak
Nobelli Daron Acemoğlu’nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz...
Trump İsrail’i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan Kaygılıyız deyip Ocak 2025’i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem
İzmir’den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Farsça yazılmış 9 sayfalık not ortaya çıktı
SON DAKİKA