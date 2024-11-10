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Tottenham ona hayran: İngiliz kulübünün Yunan hocaları Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Performansıyla adından söz ettiren Yunus Akgün’e Tottenham hayran oldu. İngiliz kulubünün Yunan hocalarının milli yıldızı transfer listesine aldığı kaydedildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Tottenham ona hayran: İngiliz kulübünün Yunan hocaları Yunus Akgün’ü transfer listesine ekledi

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Galatasaray'da gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün'e Tottenham talip oldu. 3-2 Galatasaray'a yenilen Kuzey Londra takımının hocalarının 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü. İngiliz kulübünün Yunus'un; hızına, oyun vizyonuna ve baskı altındayken topu kontrol edebilme yeteneğine hayran kaldığı iddia edildi.

Son Tottenham maçında seken topa sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak ilk golü atan Yunus Akgün Avrupa'yı sallamıştı. Milli futbolcu bu sezon Sarı-Kırmızılı takımla oynadığı 15 resmi maçta 6 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan Akgün'ün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısı da 4 olarak dikkat çekiyor. Genç futbolcu bu başarısıyla Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste 4 maçta gol atan ikinci oyuncu oldu. 1.73'lük kanadın 6.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Yunus'un Sarı Kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Galatasaray altyapısından yetişen oyuncu; Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Leicester City gibi takımların formasını terletti.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ
Galatasaray altyapısından yetişen oyuncu; Adana Demirspor ve Leicester City gibi takımların formasını terletti.

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