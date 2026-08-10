Fenerbahçe'ye Marcus Rashford şoku! Transferde Türkiye detayı
Fenerbahçe'nin hücum hattı için gündeminde olduğu öne sürülen Marcus Rashford'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiliz yıldızın Manchester United'da kalma ihtimalinin yüksek olduğu ve Türkiye ile Suudi Arabistan'ı seçenekleri arasında görmediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin hücum hattına yapmayı planladığı takviye kapsamında listesinde bulunduğu iddia edilen Marcus Rashford hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı.
İngiliz futbolcunun transfer dönemindeki geleceğine ilişkin son bilgileri İtalyan gazeteci Fabrizio Romano aktardı.
MANCHESTER UNITED'DA KALABİLİR
Romano'nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcunun 2026-27 sezonunda Manchester United forması giyme ihtimali oldukça yüksek.
Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford'un İngiliz kulübüne dönmesi beklenirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili mevcut tablo Fenerbahçe açısından olumsuz görünüyor.
TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN SEÇENEĞİ YOK
Rashford'un yaz transfer döneminde Türkiye veya Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği de iddia edildi.
Bu durum, İngiliz yıldızın Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini daha da zayıflatıyor. Manchester United ile sözleşmesi bulunan Rashford'un kariyerine İngiltere'de devam etmesi öne çıkan seçenek olarak gösteriliyor.
Geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Rashford, Katalan ekibinde 49 resmi karşılaşmaya çıktı.
İngiliz futbolcu bu maçlarda 14 gol ve 14 asist üreterek toplam 28 gole doğrudan katkı sağladı.