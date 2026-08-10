Fenerbahçe'ye Marcus Rashford şoku! Transferde Türkiye detayı

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford'un İngiliz kulübüne dönmesi beklenirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili mevcut tablo Fenerbahçe açısından olumsuz görünüyor.

Marcus Rashford

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN SEÇENEĞİ YOK

Rashford'un yaz transfer döneminde Türkiye veya Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği de iddia edildi.

Bu durum, İngiliz yıldızın Fenerbahçe'ye transfer ihtimalini daha da zayıflatıyor. Manchester United ile sözleşmesi bulunan Rashford'un kariyerine İngiltere'de devam etmesi öne çıkan seçenek olarak gösteriliyor.