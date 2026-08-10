Tutuklanan İlkay Çiçek ihraçtan önce CHP'den istifa etti... Dilekçesinde Kılıçdaroğlu'na sitem Özel'e hasret var

Kılıçdaroğlu yönetiminin attığı bu kesin adım ise " savunma değil arınma politikasının keskin farkı " olarak değerlendirildi.

KILIÇDAROĞLU'NA SİTEM ÖZEL'E HASRET

İlkay Çiçek, istifa dilekçesinde, "Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim" dedi.

Kılıçdaroğlu yönetimini hedef alan Çiçek, "Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışıyor. Beni ve benimle birlikte gözden çıkardığınız meclis üyelerimizi hesaba katarak kurduğunuz Menderes Belediye Meclisi aritmetiği, umarım Menderes halkının iradesini hiçe sayacak kadar sizi iktidara yakınlaşma hırsına sürüklememiştir." sözlerini sarf etti.

"Kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisini yok edemeyeceksiniz." diyen Çiçek, "Bugün yıkılan çatının yarın yine emek verenlerin elleriyle, bu topraklar üzerinde yeniden inşa edileceğine olan umudum ve inancımla Cumhuriyet Halk Partisi'nden İSTİFA ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim." ifadelerini kullandı.