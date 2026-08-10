Tutuklanan İlkay Çiçek ihraçtan önce CHP'den istifa etti... Dilekçesinde Kılıçdaroğlu'na sitem Özel'e hasret var
Yolsuzluk ikrarı niteliğindeki “ben yürüyen parayım bebeğim” yazışmaları deşifre olan ve tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP’den ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etti. Çiçek, “Partim tarafından lekelendim” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı istenen tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, partisinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "imar kirliliğine neden olma" iddialarıyla CHP'li Çiçek, 4 Ağustos günü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma sürecinin ardından mahkemeye sevk edilen Çiçek, 7 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma ve gözaltı sürecinde ortaya çıkan, Çiçek'in özel hayatına ait olduğu iddia edilen bazı mesajların görüntüleri büyük tepki çekmişti.
SAVUNMA DEĞİL ARINMA DÖNEMİ
Çiçek'in tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi cephesi, kamuoyuna yansıyan skandallara sessiz kalmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Çiçek'in ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu yönetiminin jet ihraç hamlesi, partideki yönetim anlayışındaki keskin değişimi gözler önüne serdi.
CHP'de önceki Özgür Özel yönetimi, yolsuzluk zanlılarını ihraç etmek yerine savunma metodunu izliyordu.
Kılıçdaroğlu yönetiminin attığı bu kesin adım ise "savunma değil arınma politikasının keskin farkı" olarak değerlendirildi.
İhraç sürecinin tamamlanmasını beklemeyen Çiçek, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
KILIÇDAROĞLU'NA SİTEM ÖZEL'E HASRET
İlkay Çiçek, istifa dilekçesinde, "Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim" dedi.
Kılıçdaroğlu yönetimini hedef alan Çiçek, "Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışıyor. Beni ve benimle birlikte gözden çıkardığınız meclis üyelerimizi hesaba katarak kurduğunuz Menderes Belediye Meclisi aritmetiği, umarım Menderes halkının iradesini hiçe sayacak kadar sizi iktidara yakınlaşma hırsına sürüklememiştir." sözlerini sarf etti.
"Kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisini yok edemeyeceksiniz." diyen Çiçek, "Bugün yıkılan çatının yarın yine emek verenlerin elleriyle, bu topraklar üzerinde yeniden inşa edileceğine olan umudum ve inancımla Cumhuriyet Halk Partisi'nden İSTİFA ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim." ifadelerini kullandı.