Neymar’ın yüzüğünü çaldılar

Kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal takımında sürdüren Neymar stadyumda hırsızlık şoku yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu Esteghlal maçı öncesinde taraftarlara elini uzattığı sırada bir seyirci tarafından yüzüğünü çaldırdı.

O anlar saniye saniye kameralara da yansıdı. Brezilyalı yıldız yüzüğün parmağından çalındığını sonradan fark etse de oralı olmadı. Olay sonrası Neymar'ın sosyal medyadaki takipçileri ise durumu mizahi dille yorumladı. Bir kesim Neymar'ın elini uzatmasını eleştirirken diğerleri ise bu tarz olayların spor dünyasının parçası olduğunu söyledi. Hırsızlığın gerçekleştiği anın videoları birçok sosyal medya platformunda kısa süre içinde viral hale geldi.