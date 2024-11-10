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Galatasaray Kulübü ve taraftarlar Icardi'ye moral verecek!

Galatasaray Kulübü ve taraftarlar bugünkü maçta, sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'ye moral verecek. Atılan gollerden sonra ‘Aşkın Olayım’ şarkısı çalacak ve tribünler buna eşlik edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Galatasaray Kulübü ve taraftarlar Icardi’ye moral verecek!

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Sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'ye Galatasaray Kulübü ve Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük jest yapmaya hazırlanıyor. Cimbom'un bugün RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağı maçta atacağı gollerde 'Aşkın Olayım' şarkısının çalacağı ve taraftarların buna eşlik edeceği öğrenildi.

Bu hareketle Arjantinli yıldıza "Her zaman yanındayız" mesajı verileceği kaydedildi. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçta Mauro Icardi sakatlanmıştı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan süper golcü, 80. dakikada Tottenham kalecisi Forster'a baskı yapmaya çalışırken kendini yere bıraktı. Değişiklik isteyen forvet sahadan sedyeyle ayrılmıştı. Icardi'nin yerine Michy Batshuayi 85. dakikada oyuna dahil olmuştu. Açıklamada "Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

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