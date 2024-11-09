Vakıfbank’tan anlamlı hareket

Vakıfbank, 'herkes için voleybol' yaklaşımıyla dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir çalışmanın daha altına imza attı. Sarı siyahlılar, BlindLook Türkiye iş birliğiyle 6 Kasım'da görme engelli 10 sporsevere gün boyu voleybol deneyimi yaşattı. VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan tarafından ağırlanan misafirler, müzeyi gezip kupalara dokunduktan sonra Zehra Güneş, Cansu Özbay ve yardımcı antrenörlerle bir araya geldi. Misafirler, ardından CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kamnik maçını takip etti.

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