Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar'ın genç futbolcularıyla F.Bahçe'yi 3-1 yenmesi Hollanda basınında geniş yer buldu. Gençlerin sorunlu AZ'nin galip gelmesinde önemli rol üstlendiğinin altı çizildi. De Telegraf haberinde "Sefil seriye son verdiler" başlığını attı. Nordhollands Dagblad ise "Gençler A'dan Z'ye ışıkları yaktı. Kazanılan zafer karanlık bir döneme son verdi" spotlarıyla zaferi sayfalarına taşıdı. Öte yandan 18 yaşındaki Kees Smit hakkında da haberler yazıldı. Algemeen Dagblad "Genç AZ, F.Bahçe'yi yendi" derken; NOS "AZ, 18 yaşındaki Smit'in de katkısıyla Fenerbahçe'yi geçti" ifadelerini kullandı.

AZ ALKMAAR ŞANSSIZLIĞI

Hollanda ekibi Az Alkmaar ile oynadığı 3 maçta Sarı-Lacivertliler galibiyet elde edemedi. Geçtiğimiz gün rakibine 3-1 yenilen Fenerbahçe 2007 yılında UEFA Kupası'nda 3-3 ve 2-2 berabere kalmıştı.

Hollanda takımının Avrupa'daki Fenerbahçe zaferi ülke basınında geniş bir yankı uyandırdı.