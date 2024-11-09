Icardı yıkımı: Sezonu kapattı

G.Saray, Tottenham mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Arjantinli golcü sezonu kapattı. Icardi Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Tangocu, "Birkaç ay sahalardan uzak kalacağım, yüzümde bir gülümsemeyle, çok çalışarak ve daha iyi bir şekilde geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu anlarda benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkürler" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Icardi'ye moral verdi ve "En güçlü şekilde geri döneceksin" ifadelerini kullandı. Victor Osimhen, "Daha güçlü geri döneceksin" derken Kerem Aktürkoğlu, "Daha güçlü geri döneceksin kardeşim, seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

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