Cimbom’da Mauro Icardi depremi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham maçının ikinci yarısında büyük bir talihsizlik yaşadı. 83. dakikada bir pozisyon sonrası yerde kalan yıldız golcü taraftarları da kahretti. Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Arjantinli futbolcunun bugün MR'a gireceği ve son durumunun belli olacağı öğrenildi. Maçtan sonra konuşan Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, "Icardi'nin durumu MR sonrası belli olacak. Dizinde bir esneme hissetti" dedi.

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