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Cimbom’da Mauro Icardi depremi

Arjantinli yıldız 83’te sakatlandı. Sahayı sedyeyle terk eden Icardi uzun süre sahalardan uzak kalabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
Cimbom’da Mauro Icardi depremi

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham maçının ikinci yarısında büyük bir talihsizlik yaşadı. 83. dakikada bir pozisyon sonrası yerde kalan yıldız golcü taraftarları da kahretti. Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Arjantinli futbolcunun bugün MR'a gireceği ve son durumunun belli olacağı öğrenildi. Maçtan sonra konuşan Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, "Icardi'nin durumu MR sonrası belli olacak. Dizinde bir esneme hissetti" dedi.

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