Kriz yaşayan Beşiktaş evinde Malmö’yü mağlup ederek kendine geldi!

Kartal'a hayat öpücüğü... Üst üste aldığı Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgileriyle şampiyonluk yarışında çok ağır yara alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında Malmö'yü Tüpraş Stadı'nda 2-1 mağlup etti. Lyon'dan sonra İsveç ekibini de deviren Siyah- Beyazlılar puanını 6'ya yükseltti.

MERT'TEN HARİKA HAMLE

26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, top yandan auta gitti. 27. dakikada Thelin golle burun buruna geldi ama kaleci Mert geçit vermedi. 59. dakikada Rafa Silva vurdu, Friedrich kurtardı. Dönen topta Mario'nun vuruşu da kalecide kaldı.

UZAK KÖŞEYE ÇOK İYİ VURDU

64. dakikada Masuaku müthiş hamle ile golü önledi. 76. dakikada Svenson ortaladı, Muçi arka direkte bitirdi: 1-0. 85. dakikada Semih Kılıçsoy uzak köşeye mükemmel vurdu: 2-0. Uzatma dakikalarında Rieks'in golü skoru belirledi: 2-1.