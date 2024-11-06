PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mauro Icardi kulübeye mi?

Tottenham önünde çift 9 numaralı sistemin getireceği riskleri göz önüne alan Okan Buruk dünkü idmanda Mertens’i as takımda denedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Mauro Icardi kulübeye mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu Tottenham sınavına çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk büyük bir sürpriz hazırlığında. Alınan bilgilere göre tecrübeli teknik adam, İngiliz ekibinin güçlü yanlarını masaya yatırdı ve çift 9'lu sistemin ciddi riskler içerdiği ortaya çıktı.

Buruk'un bu nedenle dün yapılan idmanın bir bölümünde 4-2-3-1 sistemini denediği ve Dries Mertens'i as takımda, Mauro Icardi'yi ise yedek takımda oynattığı öğrenildi. Tottenham'ın hem ön alan presinde hem de geçiş hücumlarında çok etkili bir takım olması nedeniyle merkezi 2 kişiyle bırakmak istemeyen başarılı hocanın bu nedenle sahaya tek 9 numarayla çıkabileceği belirtiliyor.

Bu durumda Osimhen 11'de, Icardi ise kulübede olacak. Ancak Okan Buruk'un henüz kesin kararını vermediği ve bugün yapılacak idmanın ardından ilk 11'in netleşeceği ifade edildi. Buruk'un 3-5-2 sistemini Tottenham önünde başlangıç planında kullanmayı düşünmediği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! Pensilvanya’da seçimin kaderini belirleyecek sonuç: Donald Trump mı Kamala Harris mi?
İşte DEM Parti’nin gerçek yüzü! Özgür Özel’in TUSAŞ’a terör saldırısı sözünü duyan Devrim Demir’in ayarı kaçtı!
Kayıt dışı kiraya son! Yeni dönem başladı! Sözleşmeler e-Devlet’ten yapılacak
14 kez elebaşı ile 695 kez PKK’lılarla görüşen CHP/DEM’li Ahmet Özer’den pişkin savunma: Terörle ilgim olmadı
Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın fişini çekti! Yerine Dışişleri Bakanı Katz’ı atadı | İsrailliler sokaklara indi
Katil İsrail’i destekleyen firmalara boykot darbesi! Türkiye’den sağlam tokat yediler
Fenerbahçe’den ses getirecek hamle! Talisca’yı gözüne kestirdi
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TL’yi israf ettiği ortaya çıktı
Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş asgari ücret açıklaması: Maksimum ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz
Kartal’a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!
İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi... Yangın kontrol altına alındı
İsrail ordusunda suikast paniği! İran harekete geçince komutanı korumaya aldılar
Avrupa devleri Yunus’un peşinde! 4 takım istiyor
Narin Güran cinayetinde hesap vakti | Davaya iki gün kala şoke eden bilgi! Narin’in arkadaşları son anlarını anlattı! Salim Güran için bir dizi önlem
Washington Moskova hattında uçak krizi! Rus ajanları Almanya’ya patlayıcı mı soktu
SON DAKİKA