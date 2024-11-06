Mauro Icardi kulübeye mi?

Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu Tottenham sınavına çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk büyük bir sürpriz hazırlığında. Alınan bilgilere göre tecrübeli teknik adam, İngiliz ekibinin güçlü yanlarını masaya yatırdı ve çift 9'lu sistemin ciddi riskler içerdiği ortaya çıktı.

Buruk'un bu nedenle dün yapılan idmanın bir bölümünde 4-2-3-1 sistemini denediği ve Dries Mertens'i as takımda, Mauro Icardi'yi ise yedek takımda oynattığı öğrenildi. Tottenham'ın hem ön alan presinde hem de geçiş hücumlarında çok etkili bir takım olması nedeniyle merkezi 2 kişiyle bırakmak istemeyen başarılı hocanın bu nedenle sahaya tek 9 numarayla çıkabileceği belirtiliyor.

Bu durumda Osimhen 11'de, Icardi ise kulübede olacak. Ancak Okan Buruk'un henüz kesin kararını vermediği ve bugün yapılacak idmanın ardından ilk 11'in netleşeceği ifade edildi. Buruk'un 3-5-2 sistemini Tottenham önünde başlangıç planında kullanmayı düşünmediği öğrenildi.