Fenerbahçe’ye ağır fatura: Mourinho ve Dzeko PFDK’lık oldu

Fenerbahçe'ye ağır fatura... Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe'de Mourinho, Salvatore Foti, Sandro Zufic, Acun Ilıcalı ve Edin Dzeko, Trabzonspor'dan da Başkan Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi.

DOĞAN DA SEVK EDİLDİ

Portekizli hoca Mourinho sportmenliğe aykırı hareketler, hakaret ve yapılan röportajda yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Salvatore Foti ve Sandro Zufic de hakaret nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken yönetici Acun Ilıcalı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Edin Dzeko da sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi. Trabzonspor Başkanı Doğan da sportmenliğe aykırı açıklamalar ve hakaret nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.