TAKVİM CHP’nin konser bütçesini haber yaptı! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği rakamın 69 değil 90 milyon lira olduğu ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Organizasyonun toplam maliyetinin 69 milyon lira olduğu iddia edilirken harcanan gerçek miktarın 90 milyon lira olduğu öne sürüldü. Paraların 'resmen' Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda konserler yapıldı.



Medyada, 29 Ekim organizasyonu için 69 milyon lira değil 90 milyon lira harcama yapıldığı kaydedildi. ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdürü Celal Akbaş, 11 günlük kurulumun 69 milyon lira olduğunu söyleyerek, "Paranın tamamı sanatçılara ödenmedi. 11 günlük kurulumun toplam fiyatı bu. İki sanatçı vardı Mert Demir ve Ebru Gündeş" dedi ancak ne kadar aldıklarını söylemedi.

İzmir'in kurtuluş yıl dönümü gerekçesiyle sadece 1,5 saat süren Tarkan konserine 23,5 milyon, yılbaşındaki Gülşen konserine ise 10,2 milyon lira harcandığı biliniyor.

CHP'li belediyelerin son olarak Hadise'ye konser için 6 milyon TL vermesi vatandaşları çileden çıkardı. Kamu kaynaklarını yüksek ücretlerle dağıtması büyük tepkilere neden oldu.

CHP'nin konser etkinliklerinde su gibi harcadığı milyonlarca lira, parti içinde de eleştirilere neden oluyor. CHP'li bazı belediyeler hala işçilerinin maaşlarını ödemiş değil.

Altyapı sorunlarıyla boğuşan, asfaltındaki elektrik akımında hayatlarını kaybeden insanların bulunduğu İzmir'de, konsere yapılan harcama tepkiyle karşılanmıştı.



ŞEVVAL SAM'A 5.3 MİLYON

CHP'li Konak Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamaları nedeniyle Şevval Sam'a 5.3 milyon TL ödeme yapması büyük tepkilere neden oldu. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 29 Ekim'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Hadise konseri için de 6 milyon lirayı gözden çıkardığı belirtildi.