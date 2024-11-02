Avrupa’nın zirvesinde

Bu sezon duran toptan attığı gollerle dikkat çeken Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Avrupa'nın en büyük 5 ligi ve Süper Lig'de, maç başına en fazla duran top gol beklentisine ulaşan 5 takımın maç başına penaltısız gol sayıları baz alındığında Galatasaray yarattığı 0.50 gol beklentisi ile Leverkusen, Manchester City, Monaco ve Stuttgart'ın bulunduğu listede 2. sırada. Bu beklentilerden maç başına (1.10) ile de en fazla gol çıkaran takım. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve ligimizde, maç başına duran toptan G.Saray kadar gol bulan başka bir takım yok.

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