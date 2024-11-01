Visca Dalya peşinde

Trabzonspor'da 2 gol ile Banza'dan sonra en etkili oyuncu konumunda bulunan Visca da Fenerbahçe maçında gol atması halinde "Dalya" yapacak. Bordo-Mavili takımın ligin 7. haftasında 3-2 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor ve 9. haftada 1-0 galip geldiği RAMS Başakşehir maçında rakip fileleri havalandıran oyuncu, geçen hafta Göztepe maçında suskun kalarak dalya yapamamıştı. Türkiye'de Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla toplam çıktığı 384 Süper Lig maçında rakip fileleri 99 kez havalandıran Visca, hafta sonu gol atması halinde 100. golüne ulaşarak "Dalya" sevinci yaşayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN