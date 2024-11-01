İş insanı Erdinç Acar, Türkiye güzeli Sezgi Sena Akay’la evlenecek!

İş insanı Erdinç Acar, gençlik aşkı olan Hande Acar'la boşandı. Çift ikinci kez evlenip ilişkilerine bir şans daha tanıdı ama o da olmadı. 3 çocuk sahibi çift yeniden boşandı.

Bu ayrılıktan sonra Hance Acar, sayısız isimle anıldı. Erdinç Acar ise sunucu Gizem Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı. Ama aradığı mutluluğu bulamadı. Başarılı iş insanı Çetin'den ayrılıp bu kez gönlünü manken ve oyuncu Sezgi Sena Akay'a kaptırdı. Beykoz'daki bir mekanda tanışan ikili yıldırım aşkıyla mutluluğa adım attı.

Dün doğum günü olan genç kadın, sevgilisinin jestleriyle romantik anlar yaşadı. Başından bir evlilik geçen bir çocuk annesi Akay, iş adamının aklını başından aldı. İkilinin çocuklarını da tanıştırdığı vurgulandı. Erdinç Acar'ın yakın çevresi, ikiliyi bir birbirine çok yakıştırdı. Bu ilişkinin evliliğe doğru yol aldığı kulaktan kulağa yayıldı. Hatta iddiaya göre ünlü iş insanı, sahibi olduğu sitede müstakbel eşi için çok özel bir villa tahsis etti.