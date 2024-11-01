Ada’da Galatasaray övgüsü

İngiliz gazetesi The Guardian, Tottenham ile karşılaşacak olan Galatasaray ile ilgili analiz yaptı. Gazete, "Türkiye'nin altın nesli yerel akademilere çok az şey borçlu ancak gelecek hafta Tottenham ile karşılaşacak olan Galatasaray en azından yüksek gelirli tecrübelerden uzaklaşmaya başlıyor. 2002 Dünya Kupası yarı finaline ulaşan Türkiye kadrosunda yer alan Teknik Direktör Okan Buruk, bu değişimin merkezinde yer alıyor ve 2022'de kulübe döndüğünden beri takımını üst üste şampiyonluklara taşıdı" yorumunu yaptı.

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