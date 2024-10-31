Samsun devleri solladı

Süper Lig'de geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçtan sadece 1'ini kazanabilen Samsunspor, bu sezon ise dış sahada iyi bir grafik yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de konuk olduğu 5 maçın tamamını kazanan Karadeniz temsilcisi, bu performansıyla Manchester City, Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Napoli'yi solladı. Avrupa'nın önemli liglerindeki takımların deplasman karnelerine bakıldığında, Manchester City 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, Barcelona 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, Napoli 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik, PSG 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve Bayern Münih 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Samsunspor ile aynı başarıyı gösteren ve deplasmanda en az 5 maçın tamamını kazanan takımlar ise Hollanda'nın PSV (5'te 5), Portekiz'in Sporting Lisbon (5'te 5) ve İskoçya'nın da Celtic ekibi (6'da 6) oldu.

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