PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bir maçtan daha fazlası

Fırtına, Fenerbahçe derbisini kazanıp moral ve özgüven kazanmanın yanı sıra taraftarlarıyla da bütünleşmeyi arzuluyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Bir maçtan daha fazlası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor için bu maçın önemi çok farklı. Sezona Avrupa'dan elenmenin şokuyla başlayan ve tüm konsantrasyonunu Süper Lig'e veren Bordo-Mavililer için bu kulvarda da işler iyi gitmedi. Geride kalan 10 haftada 12 puan toplayan ve zirvenin 16 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibinde son Göztepe yenilgisi de moralleri iyice bozdu. Camiada da gelecek adına umutlar bir hayli azaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçı sonrası "Bazı kararlar almamız gerekecek" diyerek kadro dışı sinyali vermişti. Ancak derbi öncesi böyle bir karar alınmadı ve oyuncuların motivasyonunu yükseltmeye yönelik çalışmalara ağırlık verildi. Fırtına bu anlamda derbiye 'Bir maçtan daha fazlası' gözüyle bakarken taraftarlarıyla da bütünleşmeyi arzuluyor. Öte yandan Bordo-Mavili kulübün derbideki en büyük gücü ise taraftarı olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
E-Ticarette yeni dönem! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı! Emeklilik şartları değişecek mi?
Saraçhane vol 2.0! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’Çağlayan’ kumpası... CHP ve DEM’lilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdı
HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Bu yıl başvuranların aylığında hangi veriler kullanılacak? İhya ve borçlanma için ne ödenecek?
Anadolu Ajansı
CHP’li Ahmet Özer’in PKK’lılarla bağlantısı ne? Detaylar A Haber canlı yayınında: Değerli evlat dediği bombacı çıktı
Galatasaray’a şampiyonluk alameti! Süper Lig puan sıralamasında fark artıyor: 5. yıldız geliyor mu?
CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sevk yazısı ortaya çıktı! Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş
Ekrem İmamoğlu DEM’lilerle adliyeye gitti! CHP’den ’taşımalı’ provokasyon... PKK medyasında ağıt
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
14 kez PKK’lı Remzi Kartal’la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat
Biden’dan giderayak Arz-ı Mev’ud oyunu! Rum lider Hristodulidis ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına Gazze ve Lübnan çağrısı: Harekete geçmemiz şart
SON DAKİKA