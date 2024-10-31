Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor için bu maçın önemi çok farklı. Sezona Avrupa'dan elenmenin şokuyla başlayan ve tüm konsantrasyonunu Süper Lig'e veren Bordo-Mavililer için bu kulvarda da işler iyi gitmedi. Geride kalan 10 haftada 12 puan toplayan ve zirvenin 16 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibinde son Göztepe yenilgisi de moralleri iyice bozdu. Camiada da gelecek adına umutlar bir hayli azaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçı sonrası "Bazı kararlar almamız gerekecek" diyerek kadro dışı sinyali vermişti. Ancak derbi öncesi böyle bir karar alınmadı ve oyuncuların motivasyonunu yükseltmeye yönelik çalışmalara ağırlık verildi. Fırtına bu anlamda derbiye 'Bir maçtan daha fazlası' gözüyle bakarken taraftarlarıyla da bütünleşmeyi arzuluyor. Öte yandan Bordo-Mavili kulübün derbideki en büyük gücü ise taraftarı olacak.

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