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Kardeşler düdüğünü derhal asaca

Beşiktaş, Süper Lig'de dün akşam Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçla ilgili bir açıklama yayımladı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada,"TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok! Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte" denildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Kardeşler düdüğünü derhal asaca

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Beşiktaş, Süper Lig'de dün akşam Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçla ilgili bir açıklama yayımladı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada,"TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok! Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte" denildi. Açıklamanın devamında "Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz! Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın sonunda ise "Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz" denildi.

KARARLARIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Derbinin hakemi Arda Kardeşler dev maçta verdiği ve vermediği kararlarla iki takım taraftarlarından tepki çekmişti. Maç sonrası iki takım yöneticileri de hakem hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu. MHK'nın bu hafta Kardeşler'e maç verip vermeyeceği merak konusu.

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